FIFA 21 TOTY: Verteidiger sind ab jetzt in Packs – So stark sind die Ratings

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wenn ihr sofort eine Verstärkung eurer Verteidigung braucht, deren Preis nicht in Millionenhöhe an Münzen liegt, werdet ihr hier fündig: Hier zeigen wir euch einige schnelle Innenverteidiger für wenig Münzen.

So kriegt man TOTY-Karten: Leider gibt es aktuell nur zwei Wege, an die TOTY-Karten zu kommen. Entweder man hat richtig starkes Glück, wenn man Packs zieht, und ein TOTY steckt drin – darauf ist die Chance aber sehr gering . Oder man muss auf dem Transfermarkt zuschlagen. Doch die Preise für TOTY-Spieler in FIFA 21 sind auf dem Markt extrem hoch und erfordern eine riesige Menge Münzen.

