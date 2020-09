FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Es bleibt also erstmal abzuwarten, wie genau sich die Top 1000 in den kommenden Tagen verändern werden. Derzeit ist offen, ob auch noch an den anderen Werten der Karten geschraubt wird. Die Top 1000 ist bereits der zweite Aufreger innerhalb weniger Tage – schon die Ankündigung, dass keine Demo für FIFA 21 kommt, sorgte für Skepsis .

Man sei sich der angesprochenen „Ungenauigkeiten“ einiger der Spieler bewusst und arbeitet an möglichen Lösungen. Hier wird es sich also tatsächlich um einen Fehler handeln, und nicht wie von einigen befürchtet, einfach sehr ungenaue Ratings.

