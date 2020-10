Am Freitag, den 9. Oktober, wird FIFA 21 endgültig veröffentlicht. Wann es losgeht, welche Versionen ihr früher kaufen könnt und Tipps für den Start findet ihr hier!

Was ist das jetzt für ein Release? Der 9. Oktober ist das offizielle Erscheinungsdatum für FIFA 21. Das bedeutet: Ab morgen können alle Spieler das komplette Spiel spielen. Es handelt sich um den endgültigen Release des Spiels.

Hier findet ihr den Trailer zur Einstimmung:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Ist FIFA 21 schon erhältlich?

FIFA 21 vor Release kaufen: Der FIFA-Release kam mit unterschiedlichen Daten daher, weshalb der Release etwas unübersichtlich war. Erst starteten Spieler über EA Play, dann kamen die Spezialeditionen und erst jetzt steht die Standard Edition in den Startlöchern.

Die Ultimate Edition und Champions Edition bieten auch weiterhin den Vorabzugriff. Wer da also noch zuschlägt, kann immer noch vor Release spielen – aber eben nicht mehr drei Tage lang.

Bei vergangenen FIFA-Teilen kam es vor, dass auch die Standard Edition vereinzelt bei Händlern oder per Versand verfrüht schon vor Release auftauchte. Offizielle Informationen hierzu gibt es allerdings nicht.

Ab wann kann man FIFA 21 spielen? In den Läden sollte FIFA 21 am 9. Oktober ab Ladenöffnung verfügbar sein – und demnach auch spielbar. Die digitalen Versionen starten voraussichtlich wieder um 00:00 Uhr, wie schon die Spezialeditionen. Das zeigt etwa der Microsoft Store:

Im Microsoft Store liegt die Startzeit bei 00:00 Uhr

Wer also lange wach bleibt, kann bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Spiel starten. Wenn ihr das Spiel digital für eure Konsole oder den PC kaufen wollt, findet ihr hier die entsprechenden Links dazu:

Was steckt in FIFA 21?

Das steht in FIFA 21 zum Start an: In FIFA 21 stehen euch verschiedene Modi zur Verfügung, in denen ihr eure Fußball-Skills unter Beweis stellen könnt. Beispielsweise könnt ihr im verbesserten Karrieremodus euren Verein an die Spitze führen, oder in Volta Tricks auf den Platz zaubern. Im klassischen Anstoßmodus könnt ihr eure Freunde wie gewohnt direkt auf der Couch herausfordern – auch einige Spezialmodi wie Matches „ohne Regeln“ oder „Survival“ sind wieder an Bord.

In Ultimate Team könnt ihr eure Traummannschaft bauen, ein eigenes Stadion basteln und euch mit anderen Spielern aus aller Welt messen. Und was euch sonst alles im neuesten Ableger der Reihe erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Neuerungen in FIFA 21.