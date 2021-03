FIFA 21 verschenkt gerade Gratis-Packs zu den FUT Player Days

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Welche Packs sich lohnen, seht ihr in der Übersicht der besten Packs in FIFA 21.

Sicher ist hingegen, dass vergünstigte Promo-Packs während der Player Days im Shop sind. So findet man aktuell beispielsweise das Premium-Gold-Spieler-Pack und das Mega-Pack für den halben Preis. Gut möglich, dass die Packs in den kommenden Tagen im Shop rotieren.

Das steckt in den FUT Player Days: Die Player Days sind gerade eine Art Nebenevent, denn eigentlich läuft noch das “What If” Event. Im Post zu den Player Days wurde nun festgehalten, dass das What-If-Team 2 nur noch bis 10. März, also Mittwochabend, in Packs erhalten sein wird. Ob es danach andere besondere Spezialkarten geben wird, ist noch unbekannt.

Wie lange laufen FUT Player Days? Die FUT Player Days starteten überraschend am Montagabend, den 09. März und damit außerhalb der gewohnten Freitags-Termine. Sie laufen bis zum 12. März und enden damit am kommenden Freitagabend.

In FIFA 21 sind die FUT Player Days gestartet. Das Event bringt ein Pack-Geschenk mit – was steckt noch drin?

