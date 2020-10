FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Was war bei der Companion App los? Ebenfalls am Donnerstag sollte die Companion App erscheinen. Eine offizielle Uhrzeit war dabei nicht angegeben – sie erschien letztendlich um kurz vor 20:00 Uhr. Das galt aber erstmal nur für iOS, Android-Spieler mussten sich noch eine knappe Stunde länger gedulden.

Auf PS4 und Xbox One fand sich ein Workaround über die jeweiligen Stores. Dort konnte man das Trial als EA-Mitglied ebenfalls runterladen. Doch während dies bei der PS4 zumindest gut zu funktionieren schien, gab es auf der Xbox weiter Probleme. Unter anderem kam es dazu, dass der Store schlicht überlastet war, oder zu Fällen, in den der entsprechende Button zum Download nicht verfügbar war.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was war der Plan beim Early Access? Der Early Access für FIFA 21 sollte am Donnerstagabend und damit etwas mehr als eine Woche vor dem offiziellen Release starten. EA-Play-Mitglieder sollten am 1. Oktober ab 17 Uhr Zugang zum 10-Stunden-Trial von FIFA 21 haben. Das ging aber nicht so richtig auf.

