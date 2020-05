Ansu Fati hat in FIFA 20 eine richtig starke neue Karte in Ultimate Team bekommen. Und die SBC fällt dabei sogar einigermaßen machbar aus.

Das ist Ansu Fati: Ansu Fati ist ein 17-Jähriger Fußballspieler, der für den FC Barcelona spielt. Er gilt als absolutes Super-Talent – in Ultimate Team konnte man das aber lange nicht nutzen.

Denn: Bis zum Winter Refresh fehlte Ansu Fati in Ultimate Team komplett. Viele Fans wünschten sich den Angreifer – und bekamen im Februar diese Silberkarte:

So sah Fatis neue Karte im Februar aus

Dass die sich trotz schwacher Werte teilweise für 10.000 Münzen verkaufte, zeigt, wie groß der Hype um den Spieler war. Und auch zum TOTSSF der spanischen Liga hofften Fans erneut auf eine Fati-Karte. Sie wurden allerdings enttäuscht, Fati stand nicht im TOTSSF-Team in La Liga. Nun wurde eine starke Karte verspätet nachgeliefert.

So löst ihr die TOTTSF Moments Ansu Fati SBC

So sieht die Karte aus: Mit einem Gesamtwert von 89 hat Fati schonmal ein dickes, übergreifendes Upgrade erhalten. Er hat einen tollen Pace-Wert erhalten, und gehört aus dem Stand zu einer Reihe richtig starker Dribbler im Spiel.

Das hat Fati jetzt zu bieten

Der Dribbling-Wert hat Unterwerte wie 99 Balance und 99 Agilität. Fati vom Ball zu trennen ist also sehr schwierig. Er hat vier Sterne bei Skills und schwachem Fuß, dazu 90 Finishing. Mit einem Chem-Style kann man Fati weiter verbessern – und so eine insgesamt sehr vielfältige Waffe für die Offensive bekommen.

Das ist die SBC: Für Ansu Fati müsst ihr zwei Teil-SBCs lösen, die allerdings nur noch bis zum 13. Mai laufen. Es ist also Beeilung angesagt!

Beide SBCs verlangen ein 85er Team von euch. Die erste „La Masia“ will dazu einen Barcelona-Spieler sowie eine Chemie von 80. Die zweite benötigt eine LaLiga-Spieler, sowie eine 75er Teamchemie.

Ein Schnäppchen ist die SBC nicht unbedingt, aber preiswert ist sie für die Karte durchaus: Etwa 150.000 Münzen fallen an, wenn ihr keine Spieler in Reserve habt, die ihr eintauschen könnt. Mögliche Lösungen könnten laut futbin so aussehen:

SBC La Masia:

SBC La Liga:

Habt ihr einige passende Karten zur Hand, könnt ihr den Preis der SBC natürlich drücken. Habt ihr die komplette Challenge geschafft, könnt ihr Ansu Fati in eurem Team willkommen heißen. Und damit möglicherweise einen Spieler, der euch in Zukunft das ein oder andere Mal die Weekend League rettet.