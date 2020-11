Mit “Ein Ödland für alle” (engl. “One Wasteland”) wurde der Einstieg ins Spiel für neue Spieler und Gruppen in Fallout 76 vereinfacht. Für MeinMMO-Autor Florian Franck war das Update ein Grund mehr, Appalachia erneut einen Besuch abzustatten. Doch als Solo-Spieler ist es für ihn eine Tortur.

Was ist das für ein Update? Ein Ödland für alle schraubt massiv am Gameplay und führte dynamische Gegnerstufen ein. Ein Spieler auf Stufe 18 kämpft etwa gegen Supermutanten des gleichen Levels. Die jeweiligen Mitspieler im Team kämpfen gegen dieselben Supermutanten, ebenfalls an ihre Stufe angepasst. Grundsätzlich ist die Idee dahinter mehr als genial und Bethesda hat mit “One Tamriel” in Elder Scrolls Online bereits bewiesen, dass dynamische Gegnerstufen sehr gut funktionieren.

Warum es ein Problem für neue Solo-Spieler ist: Wer nach langer Zeit Fallout 76 wieder spielt und als Solo-Spieler unterwegs ist, wird sehr oft gegen viel zu starke Mobs kämpfen. “Ein Ödland für alle” hat mich die Spawn-Funktion respektieren gelehrt. Gegen eine kleine Gruppe von Gegnern auf dem gleichen Level kann halbwegs gut erledigt werden. Spawnen aber zehn Supermutanten mit Level 18 vor einem, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und auch dies ist in Fallout 76 an einigen Stellen noch die Regel: Gegner spawnen gefühlt aus dem Nichts vor oder hinter dem Spieler. Ohne Deckung ist man innerhalb weniger Sekunden erledigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Die Lootverteilung ist teilweise zufällig. Entsprechend erhalten Solo-Spieler manchmal Waffen und Rüstungen, die für die eigene Stufe nicht verwendbar sind. Gerade zu Beginn des Spiels passiert dies recht häufig. Vollgepackt mit Waffen und Rüstungen, die nicht verwendet werden können, rennt man hilflos durch Appalachia und ist auf der Suche nach der passenden Ausrüstung.

Verfolgt man nicht aktiv die Hauptquest, wird man schnell von viel zu starken Gegnern überrannt und getötet. Das Frustrationslevel schnellt nach jedem Respawn in die Höhe.

In den Startgebieten rund um Vault 76 gibt es durchaus starke Gegner. Auch bei Werkstätten, die durch Spieler eingenommen werden können, spawnen häufiger große Ansammlungen von feindlichen NPCs. Betritt man den Bereich einer Werkstatt, wird der Spawn der Gegner getriggert. Hier sollte man als neuer Solo-Spieler extrem aufpassen, um nicht Gefahr zu laufen, von einem wütenden Mob Supermutanten gejagt zu werden.

Bis zu den ersten legendären Perks, welche ab Level 50 verfügbar sind, muss man sich durchbeissen. Mit dem richtigen Build und den passenden Perks ändert sich das Spielerlebnis deutlich. Im Vorteil sind hier Spieler, die bereits einen Charakter mit legendären Perks haben. Habt ihr etwa einen Charakter auf Stufe 300 und fangt einen neuen an, hat dieser schon auf Stufe 1 Zugriff auf sechs legendäre Perks.

Die legendären Perks sind ein cooles Feature, aber der Weg dahin ist anstrengend.

Solo überleben in One Wasteland – So geht’s

Was mir geholfen hat: Ohne vernünftige Waffe und Rüstung hat man gegen größere Gruppen keine Chance. Für mich als klassischer “Variety Gamer” (oder auch: Casual) war es eine Herausforderung, den richtigen Build für mich zu finden. Durch ein paar Nebenquests erhielt ich Waffen und Rüstungen. Jedoch waren diese in den meisten Fällen zu schwach. Gegner in der Open World hingegen lieferten mir teilweise Waffen und Rüstungen für höhere Stufen.

Es bleiben zwei Möglichkeiten:

Loot in der eigenen Lagerkiste lagern und später verwenden

Loot verschrotten und aktuelle Waffen modifizieren

Nachdem ich alle möglichen Waffen und Rüstungen in meiner Lagerkiste verstaut hatte, kam der Punkt, an dem meine Lagerkiste voll war. Ich musste mich mit Stufe 18 von Level 25 Waffen und Rüstungsteilen trennen. Zum Glück habe ich unterstützung von der deutschsprachigen Community erhalten. Ein Spieler brachte mit einen “Ausputzer+” vorbei – ein Kampfgewehr mit .45 Kaliber – und eine Rüstung, welche zusätzliche Tragekapazität gewährt.

Auch, wenn ich Appalachia gerne als Solo-Spieler durchstreife, habe ich die Hilfe dankend angenommen. Mit der richtigen Ausrüstungen macht “Ein Ödland für alle” auch verdammt viel Spaß.

Worauf man achten sollte:

Wer Fallout 76 als Solo-Spieler spielt, sollte vorher bereits den passenden Build für sich finden und von Anfang an auf diesen Build skillen. Es hilft, mit anderen Spieler zu kommunizieren und nach Hilfe zu fragen. Die deutsche Community ist mehr als hilfsbereit und akzeptiert auch Solo-Spieler. Dieser Zusammenhalt hat mir dabei geholfen, Fallout 76 als das Game zu sehen, welches es ist: Ein MMO im Fallout Universum.

In MMOs ist es nicht unüblich, als Solo-Spieler unterwegs zu sein. In einer Gruppe macht es natürlich wesentlich mehr Spaß und Raids sind in der Regel solo unmöglich zu meistern.

Selbst für Solo-Spieler gilt: Einige Inhalte sind als Gruppe einfach leichter – Und schöner.

4 Tipps für neue Solo-Spieler in Fallout 76

Mit ein wenig Vorbereitung gelingt der (Neu-)Start in Fallout 76 ohne Probleme:

Entscheidet euch für eine Waffenklasse und unterstützt diese mit Skillkarten

Nutzt Rüstungen und verwendet die Powerrüstung erst, wenn ihr alle Teile für das Rüstungchassis habt

Verwendet auf euer Level zugeschnittene Waffen

Verteilt eure Skillpunkte von Anfang an richtig und rüstet die passenden Perk-Karten aus

Insbesondere auf das Spieler-Level zugeschnittene Waffen sind ein entscheidender Faktor für die Erledigung von Gegnern. Wer mit Level 18 eine Stufe-10-Schrotflinte verwendet, hat wenig Erfolgsaussichten im Kampf. Aktuell funktionieren Schrotflinten und schwere Waffen sehr gut.

Im Vorfeld ist es hilfreich, sich einen der zahlreichen Guides auf YouTube anzuschauen. Ein sehr guter Guide stammt vom YouTuber “Angry Turtle”, welcher in seinem Video speziell auf “Ein Ödland für alle” eingeht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Angry Turtle erklärt, wie man als neuer Solo-Spieler den perfekten Build erstellt.

Der richtige Build macht Fallout 76 viel besser

Wie ich gelernt habe, als neuer Spieler in Appalachia zu überleben: Dynamische Gegnerstufen können für neue Spieler eine Herausforderung sein. Mit der Zeit verändert sich die Wahrnehmung und man investiert zwangsweise mehr Zeit um den richtigen Build auszuwählen.

Ein auf den Spieler zugeschnittener Build fühlt sich gut an. Es wurde etwas eigenes erschaffen und man optimiert den Build immer weiter. Es ist etwas, was man selbst erreicht hat. Man ist stolz. Stolz, Fallout 76 nicht den Rücken gekehrt zu haben, stolz darauf, mit dem eigenen Build die lästigen Supermutanten mit einer kurzen Feuersalve den Staudamm hinunter zu schießen und stolz darauf, die legendären Perks endlich zu besitzen.

Durch die Hilfe aus der Community und Guides auf YouTube fühle ich mich in Appalachia weniger verloren und überfordert. Fallout 76 ist kein MMO, welches man zwischendurch und halbherzig für ein paar Stunden pro Woche spielt. Erst durch intensives auseinandersetzen mit der Materie wird Fallout 76 für mich zu einem erstklassigen MMO.

Mit dem S.P.E.C.I.A.L. System, dem Wastelanders Update und den neuen legendären Perks hat Bethesda einen Anreiz geschaffen, Spieler langfristig an Fallout 76 zu binden.

Bethesda arbeitet weiterhin am Balancing und erste Verbesserungen sind bereits implementiert worden. Es bleibt zu hoffen, dass Solo-Spieler in naher Zukunft wieder entspannt durch Appalachia streifen können.

Mit dem richtigen Build machen “Ein Ödland für alle” und Fallout 76 süchtig.

