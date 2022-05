Das MMORPG The Elder Scrolls Online nennt 5 Highlights, die ihr euch anschauen sollt, wenn die neue große Erweiterung High Isle erscheint. Eines dieser Highlights umfasst eine Piratenstory, ein anderes Glanzlicht ist ein neuer Weltboss.

Was ist die nächste große ESO-Erweiterung? Die nächste große Erweiterung von The Elder Scrolls Online nennt sich „High Isle“, führt euch auf die gleichnamige Insel und erscheint im Juni 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia. Für PC und Stadia kommt es am 6. Juni, für die Konsolen am 21. Juni.

In High Isle erwartet euch eine Erzählung über ritterliche Ehre und politischen Umbruch. Doch auch neue Dungeons, ein Weltboss, Schätze und eine Piratenstory sind dabei.

Erforschung der Überreste einer Piratenflotte & ein neuer Weltboss

Was hat es mit der Piratenstory auf sich? ESO nennt euch vor dem „High Isle“-Release 5 Dinge, die ihr machen müsst, wenn die neue Erweiterung erscheint. Eines dieser Highlights nennt sich „Plünderung der Geisterhafenbucht“.

Die Plünderung der Gefahrenbucht handelt von dem Seeräuber IIyes Maul, der in der Geisterhafenbucht die letzte Ruhestätte seines Vorfahren sucht und mit dem ihr euch zusammen schließt.

Außerdem erforscht ihr im Rahmen dieses Highlights in einem neuen öffentlichen Dungeon die Überreste einer Piratenflotte. Dabei müsst die ihr die darin gefangenen tödlichen Geister überleben und das Geheimnis eines dunklen Fluchs lüften. Bestandteil des Dungeons sind neben Monstern und Bossen auch zahlreiche Schätze.

Wer ist der neue Weltboss? Neben zahlreiche Arten von Monstern ist auf der nördlichen Hälfte der Hochinsel der neue Weltboss Gleymos-Wildhorn zu Hause – ein zweibeiniges Menschenwesen mit hoher Intelligenz.

Da die Jagd nach dem Wildhorn gefährlich sein kann, seid ihr möglicherweise auf die Hilfe von Verbündeten angewiesen.

Falls ihr den beeindruckenden Cinematic-Trailer der „High Isle“-Erweiterung noch nicht gesehen habt, könnt ihr das an dieser Stelle nachholen:

Vulkanische Risse und Sightseeing

Was sind die anderen 3 Highlights?

Helft dabei, vulkanische Risse zu schließen: Es ist zu einem Anstieg der Vulkanspalten gekommen. Ihr müsst die neuen Risse finden und beruhigen, in dem ihr die daraus aufgestiegenen Monster besiegt. Da es sich dabei nicht um eine leichte Aufgabe handelt, kann es vorteilhaft sein, sich für das Schließen der vulkanischen Risse mit anderen Spielern zusammenzuschließen.

In den Walfang eintauchen: Die Hochinsel besitzt mit Amenos eine Schwesterinsel. Amenos ist jedoch nicht unberührt. Hinter der überwucherten Fauna verbergen sich blutrünstige Bestien sowie die mörderischen Bewohner der Insel. Inmitten der unwirtlichen Umgebung befindet sich mit Whalefall Delve ein Ort, an dem Menschen und Tiere gleichermaßen zum Spaß gejagt werden.

Macht eine Sightseeing-Tour: Ihr habt neben all den Abenteuern auch die Möglichkeit, die Inseln des Archipels einfach zu erkunden. Ein besonderes Highlight sollen dabei die einheimischen Ornaugs sein, die bei einem Riff an der Südwestküste der Hochinsel aus den Wellen springen.

Was ist sonst noch neu? Neben den fünf Highlights bietet die „High Isle“-Erweiterung weitere Neuerungen. Dazu zählen neben einzigartige Zonensets zum Herstellen und Sammeln ebenfalls eine Vielzahl von Neben- und täglichen Quests.

Außerdem gibt es Altertümer zum Ausgraben, neue Gefährten zum Rekrutieren und die sammelbaren Himmelsscherben.

Falls ihr sehen wollt, wie das Gameplay in der „High Isle“-Erweiterung aussieht, könnt ihr einen Blick auf den Gameplay-Trailer werfen:

The Elder Scrolls Online erschien bereits 2014 und erhielt seitdem zahlreiche große Erweiterungen. High Isle bekommt allerdings nicht nur spannende Ingame-Inhalte, sondern auch das neue Kartenspiel „Ruhmesgeschichten“.

Falls ihr euch fragt, wie das Kartenspiel Ruhmesgeschichten funktioniert, hat euch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch das Spielprinzip ausführlich zusammengefasst und erklärt.

