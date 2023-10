Ich hatte meine erste Beziehung in einem MMORPG

Dass Zocken nicht nur ein Hobby für einsame Nerds ist, sollte inzwischen jeder wissen. Gerade MMORPGs leben oft von Gemeinschaft, die erst durch das Spiel entsteht. Das weiß auch MeinMMO-Autorin Linda B., die als Teenager in dem MMORPG „4Story“ ihre erste Beziehung führte.

Was ist 4Story?

4Story ist ein klassisches Free-to-Play-MMORPG aus dem Jahr 2008, das sich an bewährten Konzepten von World of Warcraft orientiert.

4Story ist ein klassisches Free-to-Play-MMORPG aus dem Jahr 2008, das sich an bewährten Konzepten von World of Warcraft orientiert. Als Held ist es die Aufgabe des Spielers, den Frieden in Iberia wiederherzustellen – entweder auf der Seite der Magier-Nation „Derion“ oder dem Soldatenvolk „Valorian“.

Zwar ist auf den offiziellen Servern heutzutage nicht mehr viel los. Es gibt jedoch private Server wie „4Vision“ oder „4Classic“, die noch immer von der Community aktiv betrieben werden.

Welche 3 MMOPRGs 2023 am größten sind, erfahrt ihr hier:

Andere gehen auf Partys, ich zocke 4Story

Zugegeben, das klingt jetzt ziemlich nach Klischee und wird wahrscheinlich niemanden überraschen, aber ich war schon immer jemand, der abends lieber gemütlich zu Hause bleibt, als rauszugehen.

Das heißt jedoch nicht, dass ich nicht gerne etwas mit Freunden unternehmen wollte. Und wie vereint man das am besten? Natürlich online zusammen zocken.

Wie es der Zufall wollte, spielte zu meiner frühen Teenager-Zeit (da muss ich so 12 gewesen sein) der große Bruder meiner Freundin dieses ominöse Spiel namens „4Story“. Natürlich musste sich meine Freundin anschauen, was ihr Bruder da spielte und bequatschte ihn, seinen PC für ein paar Stunden benutzen zu dürfen.

Für das richtige Erlebnis brauchte sie aber natürlich noch Mitstreiter. Und da kam ich, gemeinsam mit einer weiteren Freundin, ins Spiel.

Als ich das Fantasy-Setting und die „coole Grafik“ (ja, für mich sah das damals alles total realistisch aus) erblickte, ließ ich mich nicht zweimal bitten. Und schon war ich drin in meinem ersten MMORPG.

Liebe auf den ersten Klick

Neben den ganzen anderen Sachen, die man in einem MMORPG eben so tut – wie questen, looten und leveln – trifft man in einem Multiplayer-Spiel zwangsläufig auch auf andere Spieler.

Und an einem wunderschönen Abend, als der Sonnenuntergang den pixeligen Himmel rot färbte, traf ich ihn. Und es war Liebe auf den ersten Klick …

Na ja okay, ganz so kitschig war es dann glücklicherweise doch nicht. Ich weiß auch nicht ganz, wieso (Lag es am Spiel? Ist das heute auch noch so?), aber irgendwie war es damals gang und gäbe, im Spiel nach einem „gf“ (girlfriend), oder andersherum einem „bf“ (boyfriend) zu suchen.

Wollte man zu den coolen Kids gehören – und Aussicht auf eine Ingame-Hochzeit haben – brauchte man das unbedingt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ein Spieler entführte mich in GTA Online zu einem atemberaubenden Date von Eilyn Rapp

„Glück im Spiel, Pech in der Liebe“, oder so ähnlich

Meinen „Traumprinzen“ lernte ich über den „bf“ einer meiner Freundinnen kennen.

„Willst du mein gf sein?“

„Oke.“

So ungefähr kam meine erste „Beziehung“ zustande.

Wir waren zusammen in einer Gilde, levelten und überfielen die gegnerische Fraktion gemeinsam. Und ja, es gab auch pseudo-romantische Dates an lauschigen Plätzen, wie zum Beispiel ganz oben auf einem Turm, wo sich fast nie ein Spieler hin verirrte.

Irgendwann war es dann an der Zeit, die „Beziehung“ in die echte Welt zu holen. Nach kurzem Hin und Her, und ordentlich Panik meinerseits, kam es zum ersten Telefonat per Skype.

Wir waren nur wenige Minuten im Gespräch, da erzählte mir der Typ stolz, wie gerne er regelmäßig seine Katze treten würde. Ich war so perplex, dass ich einfach aufgelegt, und mich nie wieder bei ihm gemeldet habe. Danach war ich erstmal durch mit den Jungs.

Zum Glück verliefen aber nicht alle Online-Bekanntschaften so seltsam. Gerade in 4Story trafen meine Freundinnen und ich auch eine Menge cooler Leute. Mein Highlight waren zwei Franzosen, mit denen wir regelmäßig geskypt und gezockt haben, obwohl wir uns nur mit Händen und Füßen verständigen konnten. Denn sie konnten genauso wenig Englisch sprechen, wie wir Französisch.

Habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit kuriosen Internet-Bekanntschaften gemacht? Gibt es vielleicht sogar jemanden, dem es ähnlich ging wie mir?

4Story orientiert sich stark an World of Warcraft. Angesichts des großen Erfolges, den Blizzard mit dem Spiel hatte, und bis zum heutigen Tag hat, ist das auch kein Wunder.

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Spiele, die sich an WoW orientieren. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, welche Spiele vermeintliche WoW-Klone sind:

5 skurrile Games, die eigentlich World of Warcraft kopieren