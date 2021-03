Endlich tut sich was bei den neuen MMORPGs

In der Woche vom 15. bis zum 21. März hat sich besonders bei den MMORPGs in Entwicklung einiges getan. In diesem Beitrag möchten wir kurz und knackig alles Wichtige zusammenfassen.

Die Highlights der Woche: New World hat ein neues Alpha-Update veröffentlicht und darin viele Neuerungen angekündigt. Mit dabei sind ein neues Gebiet, ein Dungeon, eine Überarbeitung der Quests und Anpassungen am UI. Durch diese Anpassungen entwickelt sich New World immer mehr in Richtung Themepark-MMORPG, meint MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Doch auch bei anderen MMORPGs in Entwicklung tat sich einiges:

Das Hardcore-MMORPG Mortal Online startet bald in einen Test. Dieser ist für den 25. März auf Steam geplant und spricht vor allem Spieler an, die gerne im PvP unterwegs.

Das Sandbox-MMORPG Fractured hat den Start eines neuen Alpha-Tests angekündigt. Der beginnt am 31. März um 16:00 Uhr unserer Zeit (via Fractured)

Das VR-MMORPG Zenith hat 30 Minuten neues Gameplay gezeigt. Es erscheint sowohl für PC als auch PlayStation.

The Ragnarök ist ein kommendes MMORPG, das sich an God of War orientiert. Die Entwickler von NetEase gaben ein Interview und verrieten den Beta-Start für 2021. The Ragnarök haben wir euch ausführlich im Rahmen von Find Your Next Game vorgestellt:

Das neue MMORPG The Ragnarök will wie God of War sein und meint das ernst

Der Aufreger der Woche: Im September 2019 erschien das MMORPG Astellia als Buy2Play-Titel für den PC. Nun wurde im März 2021 die Free2Play-Version Astellia Royale veröffentlicht.

Obwohl das ursprüngliche Spielkonzept gut ankam, wird Astellia Royale zerrissen. Grund dafür sind Anpassungen, die gar nicht gut ankommen.

Die MMORPG-Diskussion der Woche: Cortyn hat den Mecker-Mittwoch wiederbelebt und sich dort über den 13€-Joker in WoW beschwert. Der Artikel kam hier auf MeinMMO richtig gut an und brachte es auf 44 Kommentare. Wie seht ihr den Joker?

Black Desert bringt neue Klasse, SWTOR kündigt Season-System an

Das passierte diese Woche bei den großen 5:

Außerdem hat MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski mit Experten in einem neuen Podcast-Special über ESO und die kommenden Neuerungen 2021 gesprochen:

Erweiterung Blackwood ist ein guter Grund, 2021 mit ESO zu starten – Experten-Talk In der neuen Folge unseren Podcasts haben wir zwei Gäste eingeladen, um mit ihnen über The Elder Scrolls Online zu sprechen. Das MMORPG bekommt mit Blackwood seine 6. große Erweiterung. Erfahrt mehr darüber in unserem Experten-Talk. Zum Podcast auf Spotify

Was passiert bei den kleineren MMORPGs?

Was gibt es neues bei den anderen MMORPGs in Entwicklung?

Ashes of Creation hat seinen Alpha 1-Test bereits letztes Wochenende verschoben. Als Grund wird “zusätzlicher Feinschliff” genannt, der noch nötig sei. Die Verschiebung ist vor allem deshalb interessant, weil keine neuen Tester dazu kommen, sondern diese lediglich frei über die Alpha sprechen dürfen. Das zeigt, dass es die klassische Alpha zumindest bei MMORPGs nicht mehr gibt.

Past Fate, ein Mittelalter-Sandbox-MMORPG, hat in einem neuen Devlog einen Einblick in die aktuelle Entwicklung gegeben. Dazu gehören eine neue Starter-Zone, Verbesserungen am Kampf und ein Miniboss (via YouTube).

Das war unsere Übersicht über die wichtigsten MMORPG-News der Woche. Haben wir weitere interessante Updates übersehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Auch über Feedback zum Artikel selber würden wir uns freuen.