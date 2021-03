SWTOR bekommt mit neuem Update einen Battle Pass und der kommt richtig gut an

Das MMORPG Star Wars: The Old Republic hat das neue Update 6.3 angekündigt. Neben einem Flashpoint mit neuer Story wird es auch die “Galaktischen Saisons” bringen. Diese kommen mit einem Battle Pass daher, der von vielen Spielern positiv gesehen wird.

Was passiert gerade bei SWTOR? In einem Livestream haben die Entwickler den Patch 6.3 – The Dark Descent – angekündigt. Dieser wird einige Neuerungen bringen, darunter:

Ein neuer Flashpoint – eine Instanz, in der die Geschichte fortgesetzt wird. Es geht mit Darth Malgus (Titelbild) nach Dantooine in eine alte und verfallene Jedi-Enklave. Der Flashpoint wird in den Schwierigkeiten Story, Veteran und Master veröffentlicht.

Neue Erfolge

Neue Apartments fürs Housing

Das neue System der Galaktischen Saisons samt Battle Pass

Wann erscheint Patch 6.3? Das Update soll schon “bald” auf den Test-Servern erscheinen. Außerdem kündigten die Entwickler den PTS auch für Steam-Nutzer an. Der endgültige Release soll dann stattfinden, wenn die PTS-Version den Vorstellungen der Entwickler und Community entspricht. Die Rede war von “einigen Wochen”.

Den Mitschnitt der Ankündigung könnt ihr nachträglich auf YouTube schauen:

Seasons bringen neue Gefährten und weitere Belohnungen

Was steckt hinter den Seasons? Eine Galaktische Saison soll etwa 5 Monate dauern und einen Season Pass mit 100 Belohnungsstufen bringen. Dieser teilt sich in zwei Bereiche auf: einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen.

Das Besondere an dem System ist, dass der kostenpflichtige Teil automatisch in dem monatlichen Abonnement enthalten ist und so für viele keine Mehrkosten verursacht. Zudem werden die erspielten Belohnungen für Abonnenten nachträglich vergeben. Es genügt also, am Ende des Passes bzw. der Season ein Abo abzuschließen und so alle Premium-Belohnungen zu bekommen.

Wer zudem später einsteigt, kann mit der Inname-Währung Credits zum “Durchschnitt” aufschließen. Wer möchte, kann zudem für Kartellmünzen Belohnungsstufen freischalten.

Wie bekommt man Fortschritt? Für den Battle Pass gibt es spezielle tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Auch über das tägliche Einloggen wird es Fortschritt geben. Genauere Details wurden noch nicht verraten.

Was steckt in dem Battle Pass? In den 100 Belohnungen stecken unter anderem diese kostenlosen Boni:

Neuer Kubaz-Gefährte: Altuur zok Adon

Premium-Adon-Gefährten-Geschenke

Saisonale Rüstungsset

Kartell-Waffen-, Transportmittel- und Rüstungskisten

Spezielle Saison-Token

Spezielle Dekorationen und Titel

So in etwa soll der kommende Season Pass in SWTOR aussehen, wobei sich Belohnungen und Missionen noch ändern können.

Für die kostenpflichtige Version gibt es zusätzlich:

2000 Kartellmünzen

Weitere Gefährten-Geschenke

Gefährten-Waffen- und Rüstungssets

Saisonale Transportmittel, Waffen und Rüstungen

Weitere saisonale Token und Titel

Was steckt hinter dem Gefährten? Das Highlight vom Battle Pass dürfte der neue Kubaz-Gefährte sein. Den kann sich jeder dauerhaft freischalten, der die Stufe 50 im Battle Pass erreicht.

In der Premium-Variante des Passes stecken jedoch besondere Waffen, Rüstungen und Anpassungen für diesen Gefährten.

Der neue Kubaz-Gefährte: Altuur zok Adon.

Der saisonale Händler: In beiden Battle Pässen stecken Tokens, die bei den saisonalen Händlern eingetauscht werden können. Dort erhaltet ihr neue Belohnungen, frühere Abonnenten-Belohnungen und einige befristete Belohnungen.

Mit dabei ist eine neue Apartment-Festung für die republikanische und die imperiale Flotte.

Battle Pass kommt bei Spielern sehr gut an

Was sagen die Spieler zu dem Pass? Im reddit und auf YouTube gibt es viele positive Reaktionen zu dem Battle Pass. Gelobt werden die zahlreichen und sinnvollen Belohnungen, die Verteilung zwischen gratis und bezahlten Inhalten, sowie die Tatsache, dass man im Grunde nur ein Abo für einen Monat abschließen muss, um all die Boni zu bekommen:

ghouldrool im reddit zeigt sich begeistert: “Bei diesem System [Battle Pass] bin ich voll dabei. Das klingt nach einer Menge Spaß!”

Der Nutzer ehkodiak ist einem Battle Pass gegenüber eigentlich skeptisch und schreibt: “Ich habe versucht, etwas Negatives zu finden, aber es sieht echt alles gut aus.”

ZyeRane fasst die Situation nochmal zusammen: “Also im Grunde ein Battle-Pass-System, aber der bezahlte Teil ist einfach in das Abonnement gepackt und die Belohnungen scheinen tatsächlich ziemlich gut (Fraktions-Flotten und ein neuer Begleiter, nur für den Anfang!). Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ich habe das Abo immer mal wieder abgeschlossen, um Zugang zu neuen Inhalten zu bekommen und mein Guthaben von Zeit zu Zeit aufzubrauchen. Das ist ein sehr schöner zusätzlicher Einfall!”

Was sagen Kritiker? Im Forum finden sich ein paar negative Aussagen rund um die Seasons. Die beziehen sich jedoch nicht auf den Aufbau und die Belohnungen, sondern eher auf die Tatsache, dass neuer Content fehlt und stattdessen Belohnungen gebracht werden, für die man weiterhin die alten Inhalte spielen muss.

Was denkt ihr über den Battle Pass? Weckt er euer Interesse und bringt sowas Spieler zurück in das MMORPG?

SWTOR erschien 2020 neu auf Steam. Dort kam es richtig gut an. Inzwischen ist es eines der MMORPGs mit den besten Bewertungen auf Steam.