MMORPG bekommt eine neue Pinguin-Klasse, die wirklich sehr verrückt ist

V4 Global, die internationale Version des MMORPGs V4 hat eine neue Klasse bekommen. Bei dieser handelt es sich um einen Pinguin, der mit Schwert und Pistole kämpft.

Was ist das für eine Klasse? Der Maestro kam bereits vergangenes Jahr in die koreanische Fassung des MMORPGs V4. Jetzt dürft ihr ihn auch international spielen. Der große Pinguin nutzt ein verzaubertes Schwert und eine Pistole. Damit ist es sowohl Nah- als auch Fernkämpfer. Er nutzt zwei Kampfhaltungen, mit denen er entweder voller Wut kraftvoll angreifen oder eher gelassen präzisie Attacken ausführen kann.

Was ist so besonders? Dass Maestro ein Pinguin ist, wirkt etwas seltsam. Denn die anderen Klassen im MMORPG V4 sind alle menschlich. Die Lore zum Volk spricht im Grunde auch nur von intelligenten Pinguinen, die gerne tanzen – und in Krisenzeiten zu den Waffen greifen. Es tauchen im Spiel jetzt eben einfach große, sprechende Pinguine auf, die ein Schwert schwingen und mit einer Pistole schießen.

Vermutlich erfahren wir in Zukunft mehr über ihre Herkunft. Im Video seht ihr den Maestro in Aktion.

Ein Pinguin erobert das MMORPG V4

Wie kommt der Pinguin an? Wie bereits erwähnt, ist der Maestro schon seit dem Sommer des vergangenen Jahres in der koreanischen Version des MMORPGs vertreten. Die Spieler wunderten sich ebenfalls über diese Figur, finden sie aber dennoch ganz cool.

Machder kann es auf reddit kaum glauben: „Was zum… macht denn ein Pinguin hier?“

Nixhog glaubte erst an einen Scherz (via reddit): „Das mutet fast wie ein Aprilscherz an, aber ich will ihn schon ausprobieren…“

karzak85 meint (via reddit): „Ich liebe es! Besser als schon wieder einen langweiligen Menschen einzuführen.“

firedbyblizzard schreibt auf reddit: „Maestro sieht so gut aus. Ich freue mich schon, ihn auch in der westlichen Version spielen zu können.“

Was ist das überhaupt für ein MMORPG? V4, auch Victory Four, ist ein MMORPG, das PvE und PvP in einer großen, offenen Spielwelt miteinander verbindet. Euch erwarten viele Quests und Kämpfe sowie große Schlachten, in denen Kombos eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber auch Crafting, Mounts und Pets.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat V4 zum Start ausprobiert.

V4 ist sowohl für PC als auch für Mobile-Geräte erhältlich. Es gibt ein Autoplay-Feature, bei dem ihr automatisch zu NPCs lauft, um euch Quests abzuholen. Selbst einfache Dungeons könnt ihr das Spiel alleine meistern lassen. Erst bei den schwierigeren Herausforderungen und im PvP solltet ihr manuell spielen.

Was haltet ihr vom „Killerpinguin“ als neue Klasse im MMORPG V4? Gefällt euch sowas oder glaubt ihr, derartige Dinge gehen zu weit?

