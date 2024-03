Künstliche Intelligenz wird laut Elon Musk 2025 gebremst – Und seine E-Autos sind schuld dran

Forscher wollen beweisen, was eine böse KI anstellen kann – Die entwirft 40.000 Chemiewaffen in 6 Stunden

Tesla arbeitet aktuell selbst an einem Roboter-Modell, das „grob alles tun kann, was ein Mensch tun kann“. Das Projekt trägt den Namen “Optimus.” Mehr wollte Musk dazu noch nicht verraten.

So sieht Musk die KI: Künstliche Intelligenz ist von Musk deswegen von großem Interesse, weil seine Teslas nur durch sie überhaupt autonom fahren können, wie er erklärt. Die Autos bräuchten so etwas wie Augen, um Entscheidungen treffen zu können und für so etwas brauche man KI.

Nichts anderes sei jemals so schnell groß geworden. Mit einem solchen Wachstum würde alles die Masse des Universums in kürzester Zeit übersteigen.

Seine Beobachtung ist, dass KI so schnell wachse wie keine andere Technologie: „Um Faktor 10 in 6 Monaten.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to