Betrüger nutzen künstliche Intelligenz, um bekannte Masche noch gefährlicher zu machen

Wie authentisch eine solche KI-basierte Imitation einer Stimme ist, stellte auch schon der Twitch-Streamer Asmongold fest. Der Streamer schaute sich während einer Live-Übertragung einen Clip an, in dem eine KI seine Stimme imitierte und war davon überrascht, wie sehr die Aufnahme nach ihm klang.

Woher der oder die Täter die Aufnahme von Perkins Stimme hatten, sei laut Washington Post unklar, doch er spreche wohl in Videos auf YouTube über sein Hobby, das Snowboarden. Auch andere soziale Netzwerke wie TikTok, Instagram oder die Streaming-Plattform Twitch bieten die Möglichkeit, dass Betrüger an Aufnahmen eurer Stimme kommen.

Die Eltern von Benjamin Perkin seien überzeugt gewesen, dass sie mit ihrem Sohn gesprochen haben, weil die Stimme wie seine klang. Doch dieser war weder am Telefon noch in einem Gefängnis.

Das macht die Masche so gefährlich: Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist es Betrügern möglich, Tonaufnahmen einer Stimme zu analysieren und zu imitieren. Die KI erkennt die Feinheiten in den Sprechgewohnheiten einer Person und ahmt diese nach.

Um welche Betrugsmasche geht es? Der Enkeltrick ist eine altbekannte Masche, von der die meisten schon mal gehört haben – ein Betrüger ruft bei älteren Menschen an und gibt sich am Telefon als ein Enkel der Betroffenen aus. Es wird seitens des Betrügers eine Gefahrensituation oder eine Notlage ausgedacht, etwa dass der Enkel im Gefängnis sei, und er oder sie Geld von den Großeltern brauche.

