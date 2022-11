Mit künstlicher Intelligenz lassen sich gefälschte Videos generieren, die dann echt aussehen. Intel entwickelt jetzt an einer KI, die solche Videos erkennen soll. Wie das funktioniert, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Stellt euch vor: In einem Video taucht ein bekannter Schauspieler auf. Doch das Video ist gar nicht echt, denn mithilfe von KI wurde das Gesicht des Schauspielers über das Gesicht eines anderen gestülpt. In dem Video ist also jemand völlig anderes zu sehen.

Wie echt so ein „Fake“ aussehen kann, zeigt etwa ein Video mit Bruce Willis, der gar nicht beim Dreh des Films dabei gewesen ist, über das die Kollegen von der GameStar berichten.

Diese Technik nennt man auch „Deepfake“. Intel entwickelt jetzt eine KI, mit der solche sogenannten „Deepfakes“ schnell und sicher erkannt werden sollen.

FakeCatcher soll dabei helfen, „unechte“ Menschen zu entlarven

Was genau hat Intel vorgestellt? Das Unternehmen hat gemeinsam mit einer Künstlichen Intelligenz ein Projekt entwickelt, welches auf den Namen „FakeCatcher“ hört. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die speziell darauf ausgelegt ist, gefälschte Videos wie Deepfakes zu erkennen. Angeblich will man innerhalb von Millisekunden eine Genauigkeit von 96 % erreichen.

Wie genau soll das funktionieren? Intel erklärt, dass viele andere Tools, die versuchen, Deepfakes zu erkennen, versuchen, die Rohdaten in den Dateien zu analysieren. Intel will mit FakeCatcher einen anderen Weg gehen. Denn FakeCatcher soll so trainiert werden, dass sie echte Menschen erkennen kann. Dabei soll die KI auf Details achten können, die Menschen von Bildern unterscheiden. Dazu gehören bestimmte Bewegungen oder die Durchblutung von Körperpartien.

Kann man das schon ausprobieren? Nein, bisher noch nicht. Aber Intel entwickelt eine webbasierte Plattform, womit in Zukunft alle Zugriff darauf haben könnten. Bisher ist auch noch nicht bekannt, ob Intel FakeCatcher nur professionellen Anwendern oder auch normalen Verbrauchern zur Verfügung stellen wird.

