Steam hat jetzt ein neues meistgewünschtes Spiel – Und es bietet einen Koop-Modus

Spieler packen sich gerne kommende Spiele vor Release auf die Steam-Wunschliste. So kann man erkennen, auf welche Games sich die Spieler im Voraus am meisten freuen. Zum Beginn von 2022 ist jetzt ein neues Spiel an der Spitze – zum ersten Mal seit 1 Jahr. Auch für Leute, die Bock auf Koop haben, hat das Spiel einiges zu bieten.

Was ist passiert? Seit dem Release von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 war ein Spiel dominant an der Spitze der Wunschlisten-Charts auf Steam. Im ganzen Jahr 2021 war der meisterwartete Titel für Steam-Spieler Dying Light 2

Zu Beginn von 2022 wurde das Zombie-Game aber nach 12 Monaten vom Thron gestoßen. Zwar werden keine konkreten Zahlen genannt, aber es ist klar: Elden Ring ist jetzt das meistgewünschte Spiel auf Steam.

Dying Light 2 ist auf Platz 2 abgerutscht. Plätze 3 bis 5 werden eingenommen von Party Animals, God of War und Hollow Knight: Silksong.

Elden Ring hat Multiplayer mit Koop und PvP

Was ist das für ein Spiel? Elden Ring ist das neueste Spiel von FromSoftware, den Entwicklern der ebenso beliebten wie bockschweren “Dark Souls”-Reihe. Auch ihr neuestes Spiel setzt auf intensive Schwertkämpfe und knackige Bosse. Die zu erkundende Spielwelt ist diesmal aber Open-World. An der Story von Elden Ring ist dazu auch George R.R. Martin beteiligt – der Autor von „Game of Thrones“.

Was gibt es im Multiplayer? Wie die meisten letzten Spiele von FromSoftware hat auch Elden Ring wieder Multiplayer in Form von Koop und PvP-Kämpfen. Der Koop ist dabei deutlich einfacher zu nutzen als in den vergangenen Spielen von FromSoftware, mit weniger Einschränkungen.

So könnt ihr den Koop viel einfacher starten, als noch in den “Dark Souls”-Spielen, und die Open-World fast vollständig erkunden. Auch Kämpfe gegen die schwierigen Bosse sind im Koop möglich.

Gerade dank dem berüchtigt hohem Schwierigkeitsgrad der Souls-Macher kann dieser Koop-Modus sehr nützlich sein. So kann man mit sich mit bis zu 2 weiteren Spielern zusammentun, um die Dungeons und Bosse in Angriff zu nehmen.

Auch für PvP-Fans wird in Elden Ring einiges geboten. Wie in den “Dark Souls”-Spielen werden Spieler Invasionen starten können – oder ihnen zum Opfer fallen. Mit Invasionen könnt ihr in die Welten anderer Spieler eindringen, um sie zu Duellen herauszufordern oder hinterhältig abzumurksen.

Spieler können sich auch in Fraktionen und Gruppen einteilen, die Gilden aus klassischen MMOs ähneln. So können Spieler von Elden Ring leichter zusammenfinden, Informationen austauschen und einfacher gegen- oder miteinander spielen.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022. Ihr könnt es dann auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S spielen. Alleine, im Koop, oder gegeneinander im PvP.