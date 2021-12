300.000 Spieler warten auf Steam gerade auf einen neuen Multiplayer, in dem sich Corgis prügeln

Auf Steam könnt ihr euch viele Spiele schon vor Release ansehen und auf die Wunschliste packen. Eines der Spiele, die schon vor dem Erscheinen die meisten Fans haben, ist Party Animals – ein ziemlich skurriles Prügelspiel mit süßen Tieren.

Was ist das für ein Spiel? In Party Animals spielt ihr als flauschiger Corgi, niedlicher Drache oder putziger Hase mit anderen Spielern um den Sieg. So ganz friedlich, wie das klingt, ist es allerdings dann doch nicht.

Das Spiel sieht recht ähnlich aus wie das Partyspiel Gang Beasts. Ihr prügelt euch mit Fäusten, Baseballschlägern oder zu Keulen umfunktionierten Riesenlutschern und versucht, eure Mitspieler ins Aus zu treten.

Wenn ihr euch nicht gerade vermöbelt, stehen euch Fallen wie sich öffnende Bodenluken oder brennende Öfen zur Verfügung, in welchen ihr eure Mitspieler beseitigen könnt. Wenn euch ein Spieler zu viele Probleme macht, verbündet euch gegen ihn und werft ihn gemeinsam raus. Aber denkt dran, dass Allianzen gerne mal nur temporär sind.

Auf der Steam-Seite von Party Animals versprechen die Entwickler über 100 verschiedene Arten des Kämpfens. Aus dem bisherigen Gameplay gehen allerdings erst 2 Modi hervor: klassisches Knockout und der Kampf um ein Riesengummibärchen.

Party Animals unterstützt sowohl Online-Multiplayer als auch Splitscreen und bietet volle Controller-Unterstützung. Es soll 2022 für PC, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen sowie Teil des Game Pass und von Xbox Cloud Gaming werden.

Platz 3 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam

So beliebt ist Party Animals jetzt schon: Auf der Liste der Spiele, welche bei den meisten Spielern auf der Wunschliste stehen, ist Party Animals auf Platz 3 (via SteamDB.info; Stand 17. Dezember). Dabei hat das Spiel über 300.000 Follower.

Die Trailer auf YouTube haben zwar beide unter 25.000 Aufrufen, dafür auch nahezu keine negativen Bewertungen. Party Animals dürfte also vor allem ein Liebhaber-Spiel, könnte sich aber auch als Überraschungs-Hit wie Fall Guys oder Among Us entpuppen.

Über Party Animals stehen lediglich zwei deutlich düsterere Spiele auf den Steam-Wunschlisten: Das SoulsBorne-Spiel Elden Ring sowie das Horror-Survival-Game Dying Light 2. Die beiden anderen Spiele der Top 3 bilden also einen ziemlich starken Kontrast zum süßen Party-Prügler.

Party Animals konnten wir uns zwar bisher noch nicht ansehen, dafür aber bereits Dying Light 2 – das aktuell am meisten gewünschte Spiel auf Steam:

