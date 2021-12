Es gibt Kombinationen, die erwartet man nicht. Scrabble und Battle Royale sind so eine Mixtur, die weder besonders naheliegend, noch logisch klingt. Dennoch sorgt das neue Spiel “Babble Royale” auf Steam für echten Nervenkitzel.

Was ist das für ein Spiel? Ihr findet “Babble Royale” kostenlos auf Steam. Es ist seit dem 15. Dezember 2021 verfügbar und befindet sich im Early Access. Rezensionen gibt es noch nicht allzu viele: Erst 35 sind es während des Schreibens dieses Artikels, 91 % davon fallen aber immerhin positiv aus (via Steam).

Das Spiel ist aber durchaus einen Blick wert. Das Grundprinzip ist leicht erklärt: Eigentlich läuft ein Match wie eine Partie Scrabble ab. Das heißt: Ihr habt ein Spielbrett mit Feldern, auf denen ihr aus einer begrenzten Auswahl an Buchstaben Wörter legen müsst. Bis zu 16 Spieler können gleichzeitig mitspielen.

Zu Anfang eines Matches fliegt ihr BR-typisch aufs Brett und sucht einen Landeplatz

Doch hier kommt der Battle-Royale-Aspekt ins Spiel: Gemeinsam mit allen anderen Spielern springt ihr erstmal als Buchstabe “A” auf das Spielbrett zu. Dabei könnt ihr frei auswählen, wo auf dem Feld ihr letztlich landet – eher im Zentrum, oder lieber außen. Das Problem: Die sogenannte “Hot Zone” schrumpft wie bei den Genre-Kollegen Fortnite, Warzone und Co. im Laufe des Spiels von außen nach innen zusammen.

Eure Aufgaben ist es also, euch schnellstmöglich in den sicheren Bereich vorzuarbeiten, indem ihr Worte aneinander reiht. Doch Vorsicht ist geboten! Eure Gegner können euch killen, indem sie ein eigenes Wort an eures anlegen. Gleichzeitig könnt ihr aber genau so versuchen, eure Feinde mit kreativen Buchstabenkombinationen in die Bedrouille zu bringen.

Um euch einen Vorteil zu verschaffen, könnt ihr Power-Ups auf dem ganzen Feld einsammeln und euer Level erhöhen. Dann dürft ihr beispielsweise mehr Buchstaben tragen oder bekommt schneller Nachschub. Denn: Euer Buchstabenvorrat ist begrenzt und wird immer erst nach einem Cooldown wieder aufgefüllt.

Highspeed-Wortbasteleien halten das Hirn auf Trab

Was macht den Reiz aus? Babble Royale ist sicherlich eine ungewöhnliche Mixtur, doch sie ist überraschend unterhaltsam. Der “Kuriositäts-Faktor” zieht einen schnell rein und verursacht durch Battle-Royale-Anleihen wie unterschiedliche Skins oder eben den Buchstaben-Flug auf die Map das ein oder andere Schmunzeln.

Doch das Spiel selbst hält einen echt gut auf Trab: Wer schonmal Scrabble gespielt hat, weiß, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, aus dem Buchstabensalat in der eigenen Hand sinnvolle Worte zu basteln.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Worte auch mit anliegenden Steinen einen Sinn ergeben müssen. Ihr könnt also nicht wild draufloslegen, sondern müsst schauen, was sonst schon auf dem Brett liegt.

Taktisches Vorgehen unter Zeitdruck ist gefragt

In Babble Royale kommt nun auch noch der Zeitfaktor und die ständige Bedrohung durch andere Spieler hinzu. Das pustet ordentlich Dampf in die grauen Zellen, sorgt aber gleichzeitig für Spannung.

Was hierzulande eine zusätzliche Hürde ist: Gespielt wird auf Englisch. Da muss man unter Druck auch erstmal reinkommen, was gar nicht so einfach ist. Denn während man selbst noch am Überlegen ist, wie zum Teufel man aus “G, D, A, A, F” irgendwie ein logisches, englisches Wort legen soll, haben die Gegner einen schon mit schnell rausgefeuerten Worten wie “Nog” oder “Dip” zurück in die Schule geschickt.

Das Schöne: Man lernt zumindest, mit was für einem Wort man da gerade eliminiert wurde. Die Erklärung wird nämlich direkt eingeblendet. “Nog” ist übrigens ein “wooden block, the size of a brick, built into a wall, as a hold for the nails of woodwork.” So gesehen kann man Babble Royale vielleicht auch als harten, aber wenigstens überaus unterhaltsamen Vokabeltest betrachten!

Wer erstmal außerhalb eines Matches üben möchte, kann im Hauptmenü “Kampftraining” machen. Das sieht dann so aus:

Im Training könnt ihr üben, wie man feindliche Worte attackiert

Wie geht es weiter? Auf Steam wird der aktuelle Status im Early Access als “Season Zero” bezeichnet. In den kommenden Monaten soll das Spiel mit weiteren Inhalten und Features versorgt werden. Derzeit ist das Spiel kostenlos spielbar, es gibt allerdings einen Ingame-Shop mit Cosmetics für die Buchstaben-Kacheln.

Habt ihr was für kuriose Spiele auf Steam übrig, wollt aber keine Worte legen? Dann ist vielleicht “Super Animal Royale” was für euch – ein ähnlich verrücktes Battle Royale.