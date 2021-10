Endlich ist es bestätigt: God of War bekommt eine PC-Version. Das Spiel des Jahres 2018 erschien ursprünglich auf der PS4, nun kommt es auf Steam. MeinMMO verrät euch alle wichtigen Infos dazu.

Was ist das für ein Spiel? God of War für PS4 ist der neueste Ableger der bisher PlayStation-exklusiven God-of-War-Reihe und gilt unter Kennern als der vierte Teil. Nach fast 3 Jahren erscheint der Titel nun auf Steam.

Das Spiel erschien 2018 und gewann den Game-of-the-Year-Award. Dabei konnte es sich gegen Konkurrenten wie Red Dead Redemption 2 durchsetzen.

Worum geht es? Ihr schlüpft in die Rolle von Kratos, einem griechischen Gott. Während ihr in früheren Ablegern im antiken Griechenland auf die Jagd nach anderen Göttern gegangen seid, versetzt euch God of War 4 in die nordische Mythologie. Dort erlebt ihr eine epische Reise, auf der ihr von Kratos’ Sohn Atreus begleitet werdet.

Wann erscheint God of War für den PC? Der offizielle Release auf Steam ist am 14. Januar 2022. Der Preis liegt bei 49,99 Euro. (via Steam)

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen:

PC-Features mit Grafikverbesserungen wie DLSS und Bonus-Items

Was ist besonders an der PC-Version? Während sich am Gameplay nichts ändert, bekommt der PC vor allem grafische Updates spendiert. Dazu gehören:

Nvidias DLSS und Reflex

Unterstützung von 21:9-Bildformaten

Ambient Occlusion mit GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion)

SSDO (Screen Space Directional Occlusion)

Wie es sich für eine PC-Version gehört, ist auch eine Unterstützung für eine native 4K-Auflösung mit an Bord. Es gibt außerdem keine Begrenzungen bei der Framerate.





Nvidia Reflex soll wiederum die Systemlatenz reduzieren und somit die Performance beschleunigen. Was sind DLSS und SSDO? Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der RTX 3060 liegt der Leistungsgewinn bei bis zu 30 %.Nvidia Reflex soll wiederum die Systemlatenz reduzieren und somit die Performance beschleunigen.

Außerdem gibt es für PC-Spieler noch ein paar kleine Extra-Boni obendrauf. Käufer der Steam-Version erhalten einige Bonusgegenstände:

Todesschwur-Rüstungssets für Kratos und Atreus

Wächter des Verbannten -Schilddesign

-Schilddesign Faustschild der Schmiede -Schilddesign

-Schilddesign Seelenschild der Lichtalben -Schilddesign

-Schilddesign Dökkskjöldur-Schilddesign

Die Systemanforderungen von God of War

Was muss mein PC können? Wenn ihr God of War auf eurem PC ab Januar 2022 zocken wollt, dann müsst ihr folgende Systemvoraussetzungen erfüllen. Wir werden weitere Infos ergänzen, sobald Sony weitere Spezifikationen etwa zu Grafikkarte und Prozessor ergänzt.

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Coming Soon

Coming Soon Grafik: Coming Soon

Coming Soon DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Coming Soon

Coming Soon Grafik: Coming Soon

Coming Soon DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

God of War krempelte die Reihe komplett um

Wie spielt sich God of War? Während die früheren Teile als Hack’n’Slay-Spiele berühmt wurden, krempelt God of War 4 das Gameplay komplett um.

Ihr spielt Kratos aus der Third-Person-Perspektive, erkundet eine mehr oder weniger offene Spielwelt, sammelt Ausrüstung, schaltet neue Fähigkeiten frei und verbessert eure Werte mittels Skillpunkten und Ausrüstung.

Dabei werdet ihr im Kampf aktiv von Atreus unterstützt, der indirekt ebenfalls gesteuert werden kann. Das Gameplay ist durchaus anspruchsvoll.

Die Spielwelt ist zwar offen, aber eher eng und verschachtelt. Im Laufe des Spiels schaltet ihr immer neue Wege frei und erkundet die rätselhafte Welt von Midgard.

Midgard dient dabei aber auch als Hub, um über den Weltenbaum in die anderen Welten aus der nordischen Mythologie zu gelangen. Ihr erkundet beispielsweise Helheim, die nordische Hölle.

2020 wurde bereits der Nachfolger God of War: Ragnarök angekündigt. Einen genauen Release gibt es dafür aber noch nicht. Das Spiel soll ebenfalls 2022 erscheinen.

Kommt der Nachfolger auch auf den PC? Das ist aktuell nicht bekannt. Bisher wurde Ragnarök nur für PS4 und PS5 angekündigt.

Sucht ihr MMOs, die God of War ähneln? Dann solltet ihr euch das MMORGP Ragnraök anschauen, dessen Beta noch in diesem Jahr starten soll.