„Diese Tier List macht mich wirklich wütend“ – Spieler diskutieren über die besten Anrufungen in Elden Ring

Was haltet ihr von der Liste? Findet ihr sie gerechtfertigt oder habt ihr auch Verbesserungsvorschläge? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was sagen die Fans zur Liste? Die Spieler sehen die Liste kritisch an und verstehen viele Platzierungen von Reddit-User Azzrix nicht. Viele gute Anrufungen bekamen eine viel schlechtere Wertung. Der Giftnebel wurde sogar als „Fast Nutzlos“ deklariert, obwohl viele Fans in den Kommentaren seine Nützlichkeit bestätigen.

Was ist das für eine Tier List? Bei der Tier List handelt es sich um ein Ranking aller bekannten Anrufungen aus Elden Ring. Der Reddit-User Azzrix hat sich die Mühe gemacht und alle Wunder getestet, um sie in den Stufen S+ (Sehr gut) bis Unbrauchbar einzuteilen.

Ein Spieler in Elden Ring hat sich alle Anrufungen angeschaut und sie in einer Tier List aufgelistet, damit ihr wisst, welche die besten sind. Das hat aber für eine große Diskussion gesorgt und Fans sind sich nicht sicher.

