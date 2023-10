EA FC 24: Eligella Cup auf Twitch ist wieder da – Infos, Termine und Startzeit

Der Eligella Cup hat für EA FC 24 auf Twitch sein Comeback gefeiert. Hier erfahrt ihr alles über das beliebte Turnier des Streamers EliasN97.

Was ist der Eligella Cup? Der Eligella Cup ist ein Twitch-Turnier, das jetzt in seine vierte Saison geht. Veranstalter ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands EliasN97 (bürgerlich: Elias Nerlich). In den Wettkämpfen tritt ein buntes Teilnehmerfeld aus Fußballprofis, Content Creatorn und/oder E-Sportler gegeneinander an.

Der wöchentliche Cup genießt große Beliebtheit in der FIFA-Community. Damit ihr nichts verpasst, präsentieren wir euch die wichtigsten Infos über den Turniermodus und die nächsten Termine mit Startzeitpunkten in unserer Übersicht.

Eligella Cup im Überblick: Modus, Termine, Teilnehmer und Start

Der Eligella Cup lief seit seiner Gründung in FIFA 21 immer gleich ab. Der erste gespielte Cup in diesem Jahr legt die Vermutung nahe, dass sich am Turniermodus nichts ändern wird.

Modus

Wie läuft der Eligella Cup ab? Der Eligella Cup besteht wie eine Welt- oder Europameisterschaft im Fußball aus einer Vorrunde und einer K.O.-Phase. Gespielt wird im Ultimate Team Modus.

Meistens werden einen Tag vor dem Turnierbeginn die Teilnehmer in Gruppen per Losverfahren eingeteilt. Die Ergebnisse der Auslosung könnt ihr dann auf dem offiziellen Instagram-Account sehen.

Die einzelnen Spiele werden nach dem Turnierstart auf Twitch gestreamt. Dabei habt ihr die Möglichkeit, einzelne Spiele anzuschauen oder ihr lasst euch auf dem Twitch-Kanal von EliasN97 nur die Highlights der jeweiligen Matches, in einer Art Konferenz, kommentieren.

Nachdem die Qualifikanten in der Gruppenphase im Modus Jeder-gegen-Jeden aus der Gruppe ermittelt worden, folgen die Spiele in der K.O.-Phase einem vorher angelegten Turnierbaum. Je nach Turnierdauer werden hier in den Hin- und Rückspielen erst die Finalisten und schließlich der Sieger ermittelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Den ersten Eligella Content Creator Cup in EA FC 24 konnte sich Streamer und Fußballer Niklas „Willy” Wilson Sommer sichern. Die Highlights könnt ihr euch im Video ansehen.

Am nächsten Montag gibt es schon wieder die nächste Gelegenheit, sich den Cup und das Preisgeld von 1.500 € zu sichern.

Die nächsten Termine mit Startzeiten

Wann ist der nächste Eligella-Cup? Die Cups finden traditionell immer Montagabend zur Prime-Time statt. Die nächsten zwei Termine stehen schon fest.

Am nächsten Montag, dem 09.10., findet der nächste Eligella Cup statt. In diesem werden dann auch wieder Content Creator gegeneinander antreten. Dieses Mal wird aber im Koop-Modus, also 2-gegen-2 gespielt.

Eine Woche darauf, am Montag, dem 16.10., kommt es dann zum Aufeinandertreffen der Elite. Am 16. Oktober lädt EliasN97 die Profis zum Turnier ein. Auch der deutsche Ex-Weltmeister Umut wird mit dabei sein.

Umut darf dann auch vielleicht mal gegen andere Gegner antreten als in der Elite-Division. Welche Probleme man sonst noch in EA FC 24 bekommt, wenn man einfach zu gut ist, lest ihr hier.

Über das genaue Teilnehmerfeld der jeweiligen Turniere ist leider noch nichts bekannt. Beim Creator Koop Cup dürfte mit Teilnehmer aus dem deutschen Streamingraum zu rechnen sein, wohingegen beim Profi-Turnier auch internationale Gäste teilnehmen werden.

Damit fehlt euch nur noch die Info zum Startzeitpunkt der nächsten Eligella Cups und die lest ihr unten.

Zu welcher Uhrzeit startet das Turnier? Das Turnier ist immer Montagabend für 20:30 Uhr angesetzt. Geht aber davon aus, dass der Start eher gegen 21.00 Uhr erfolgt. Vorher wird meistens noch etwas in der Lobby gequatscht.

Auch technische Störungen, wie Verbindungsschwierigkeiten oder Probleme mit den Live-Streams kommen vor und führen ab und an zu Verzögerungen.

Wenn ihr den gesamten Eligella Cup schauen wollt, müsst ihr auch ordentlich Geduld mitbringen, denn das Turnier geht meistens bis nach Mitternacht.

Stichwort Geduld: Abwarten und geduldig sein, ist eine wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Verteidigen in EA FC 24. Welche anderen Ratschläge wir für euch haben, lest ihr in unserem kurzen Defensiv-Guide.