Die E3 2021 ist vorbei und in der neuesten Folge unseres Podcasts reden wir ausführlich darüber, was auf der digitalen Messe so präsentiert wurde. Schaltet ein!

Das sind unsere Themen: Diese Woche gibt es ein Special zur E3 2021, in dem wir ein abschließendes Urteil fällen. Wir sprechen etwas müde, aber fröhlich über alle großen Pressekonferenzen der E3 und das Summer Game Fest. Immerhin wurde dort jede Menge neues Gaming-Material gezeigt.

Besonders sticht die Show von Microsoft + Bethesda hervor, als ein Exklusiv-Spiel das andere jagte. Dabei sind große Titel wie Forza Horizon 5, Halo Infinite, das neue RPG von Bethesda namens Starfield, der Koop-Shooter Redfall und viele mehr. Besonders spannend war für uns, dass es diesmal einen stärkeren Fokus auf Online-Multiplayer-Games gab, bei einer sonst so Singleplayer-fokussierten Veranstaltung.

Hier ist eine Übersicht über die großen Themen der E3 2021:

Ihr könnt uns auch gerne eure eigene Meinung zu der E3 in die Kommentare posten. Wir werden nämlich nicht nur die Ankündigungen runterbeten, sondern auch unsere eigene Expertensicht auf die E3 darlegen. Diskutiert mit uns!

Dabei sind:

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir ausführlich über Kriminalität in Online-Games gesprochen.

