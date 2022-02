Frevelhafter Streamer glaubt: Für MMORPGs wie Lost Ark braucht’s keinen Skill

TimTheTatman scheint an der Ignoranz von DrDisrespect zu verzweifeln. Er weigert sich, DrDisrespect zu erklären, was an Lost Ark so toll ist. Der möge einfach keine MMOs und seine Meinung sei daher nicht relevant, sagt er.

Was ist mit dem Mann nur los? Für eingefleischte MMO-Fans scheint die Ansicht von DrDisrespect fragwürdig zu sein. Denn MMO-Spieler wissen, dass es gerade bei anspruchsvollen Tätigkeiten wie PvP oder Raids auf jede Milli-Sekunde Reaktionszeit ankommt und es einen großen Unterschied zwischen Flaschy McFlasche, der in jedem Feuer steht und seine Rotation immer wieder vermasselt, und Dupy McSupertoll gibt der jeden Bosskampf meistert und im DPS-Meter immer weit oben steht.

Bei anderen Spielen oder auch Tätigkeiten könne man schon an den Bewegungen sehen, wer was draufhat. Bei MMOs sei das nicht der Fall.

Das sagt DrDisrespect zu MMOs wie Lost Ark: DrDisrespect spricht mit seinem Kumpel TimTheTatman, der ebenfalls erfolgreicher Streamer auf YouTube ist. TimTheTaman erklärt, was er an MMOs wie Lost Ark mag: Man kann seinen Charakter leveln, seltenen Loot finden, gegen andere Spieler antreten.

