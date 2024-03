Hat sich das für den Streamer gelohnt? Na ja, der Streamer hat normalerweise so 4 Zuschauer, im Stream hatte er in der Spitze 1.438. Zudem konnte er seine Follower-Zahl von 45 auf 208 verfünffachen.

Wie Gamesradar schreibt, war der Streamer von Zuschauern mehrfach darauf hingewiesen worden, dass das, was er da macht, ein gefundenes Fressen für die Anwälte von Capcom sei. Immerhin zeige er hier mehr als in jedem Showcase oder jeder Demo sichtbar gewesen sei und Dragon’s Dogma 2 sei eines der größten Releases des Jahres.

Der offizielle Release des neuen Rollenspiels Dragon’s Dogma 2 ist erst am 22. März. Aber schon eine Woche vorher zeigte er der Streamer JustIchor gut 4 Stunden Gameplay auf Twitch. Das sei schon alles okay, sagte er, doch Capcom sah das offenbar anders.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to