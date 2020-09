Bei The Division 2 gibt es heute, am 25. September, erneut Wartungsarbeiten – diesmal aber nur auf der PS4. Es ist die nunmehr 3. Wartung diese Woche. Der Grund dafür könnte aber so manch einen Agenten enttäuschen. Erfahrt hier alles zum Ablauf, dem Server-Down sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Eigentlich hat The Division 2 in dieser Woche bereits 2 längere Wartungen hinter sich. Zum einen kam am Dienstag das Title Update 11 inklusive der neuen Season 3. Am Donnerstag gab es dann eine Notfall-Wartung, um einige der nervigsten Fehler aus dem neuen Patch zu beheben.

Und nun gibt es heute, am Freitag, gleich die nächste außerplanmäßige Wartung hinterher. Diese findet im Gegensatz zu den bisherigen Terminen nur auf einer Plattform ab – auf der PlayStation 4. Das verkündete Massive 1 Stunde vor Beginn der Downtime auf Twitter.

So ist der Ablauf der Wartung

Auf diese Zeiten solltet ihr heute achten: Die Zeiten sind diesmal etwas anders, als normalerweise gewohnt:

Die Wartung beginnt um 13:15 Uhr deutscher Zeit

Gleichzeitig gehen die Server offline, die Downtime beginnt

Die Wartung soll eine Stunde beanspruchen, solange könnt ihr auf der PS4 kein The Division 2 spielen

Gegen 14:15 Uhr deutscher Zeit sollten die Server wieder online kommen

Mit Ende der Downtime endet, ist dann heute auch die Wartung

Bedenkt dabei: Diese Zeiten, vor allem das Ende der Wartung, können sich noch verschieben. Das ist in letzter Zeit häufig der Fall gewesen. Wenn sich am heutigen Ablauf etwas ändert, werden wir diesen Artikel mit einem entsprechenden Update versehen.

Was ist der Grund für die Wartung? Das sagen die Patch Notes

Das ändert sich heute: Der Grund für die Notfall-Wartung könnte so manch einen enttäuschen. Denn auch nach der Wartung gestern, sind immer noch zahlreiche nervige Bugs und Probleme im Spiel, wie beispielsweise

der Infinite Loop beim saisonalen Intro, das man dadurch nicht überspringen kann

ausgerüstete Mods, die auf einmal ihre Attribute oder Funktion wechseln

aktive Fertigkeiten, die plötzlich unsichtbar werden

die blinkende SHD-Uhr

oder auch allerlei Bugs bei The Summit

Die sollen laut Massive in den nächsten Tagen oder so schnell wie möglich angegangen werden, doch sie sind nicht der Grund für die heutige Wartung.

Heute wird ein Problem behoben, das Spieler davon abhält, The Division 2 im Rahmen des aktuell laufenden, freien Wochenendes zu spielen oder fortzusetzen, da dort bisher fälschlicherweise die Beschränkungen der Trial-Version greifen.

Wer als aktiver Spieler gehofft hat, dass heute weitere wichtige Probleme im Spiel gelöst werden, der dürfte auch weiterhin wenig Grund zur Freude haben. Übrigens, ob sich aktuell wieder ein Blick bei The Division 2 lohnt, erfahrt ihr hier: The Division 2: TU11 und Season 3 sind da – Lohnt es sich, vorbeizuschauen?