The Division 2: Außerplanmäßige Wartung am 24.09. – Ablauf und Patch Notes

Die Entwickler von The Division 2 führen heute, am 24. September, kurzfristig angesetzte Wartungsarbeiten auf allen Plattformen durch – also auf der PS4, der Xbox One, Stadia sowie auf dem PC. Es gibt einen Server-Down, die Server gehen dabei für mehrere Stunden offline. Lest hier alles Wichtige zum Ablauf, der Downtime sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Bei The Division 2 gingen vor 2 Tagen das Title Update 11 sowie die neue Season 3 an den Start. Doch neben neuen Inhalten wie dem Summit-Modus oder 3 frischen Exotics schlichen sich auch zahlreiche, teils echt nervige Fehler und Probleme ins Spiel und plagen seitdem die Agenten. Einige davon sollen nun mit der heutigen Wartung beseitigt werden.

So läuft die Wartung heute ab

Das sind die wichtigen Zeiten: Laut Massive ist für die heutigen Wartungsarbeiten folgender Ablauf geplant:

Beginn ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Zeitgleich mit der Wartung startet auch die Downtime, die Server gehen offline

Dauern soll die Wartung circa 3 Stunden. Solange könnt ihr auch kein The Division 2 zocken

Läuft alles glatt, sollten die Division-2-Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Sobald die Downtime endet, ist dann auch die heutige Wartung abgeschlossen

Beachtet dabei: Der hier gezeigte Ablauf kann sich noch ändern. Gerade das Ende der Wartung wurde in den letzten Wochen und Monaten gerne mal verschoben – nach vorne und nach hinten. Sollte heute irgendetwas nicht nach Plan laufen, werdet ihr es hier im Artikel erfahren.

Was sagen die Patch Notes?

Das ändert sich heute: Die Patch Notes bleiben heute recht übersichtlich und man muss sagen: leider. Denn Probleme und potenzielle Baustellen gibt es nach TU11 aktuell viele. Folgende nervigen Bugs werden heute behoben:

Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass Spieler den neuen exotischen Brustschutz Ridgeway’s Pride erhalten konnten

Ein Problem mit der Gestrandeter-Tanker-Mission wurde behoben, wodurch dort der Fortschritt blockiert wurde

Diese Probleme bleiben: Das waren nur 2 von einer Vielzahl nerviger Bugs. Probleme wie unter anderem

das saisonale Intro, das nicht übersprungen werden kann und in einer Endlosschleife festhängt

ausgerüstete Mods, die plötzlich ihre Attribute oder Funktion wechseln

aktive Skills, die plötzlich unsichtbar werden

die ewig und grundlos blinkende SHD-Uhr

zahlreiche Bugs im neuen Modus The Summit

bleiben vorerst bestehen. Sie sollen erst in den nächsten Tagen oder so schnell wie möglich angegangen und behoben werden.

Was haltet ihr bisher von Title Update 11, The Summit und der Season 3? Falls ihr noch nicht ins Spiel geschaut habt, dann werft einen Blick in diesen Artikel: The Division 2: TU11 und Season 3 sind da – Lohnt es sich, vorbeizuschauen?