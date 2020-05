Bei The The Division 2 gibt es heute auf PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten. Die Server gehen dabei offline und das verschobene Title Update 9.1 (TU9.1) wird nachgereicht. Doch wann genau ist die Downtime? Und was sagen die Patch Notes?

Title Update 9.1 kommt heute: Eigentlich sollte der nächste große Patch für The Division 2, das Title Update 9.1, bereits am vergangenen Dienstag veröffentlicht werden. Doch Massive wurde nicht ganz fertig.

Die Entwickler wollten einen qualitativ hochwertigen Patch abliefern und brauchten mehr Zeit zum Testen. Deshalb wurde das TU9.1 verschoben. Und heute wird dieses Update nun nachgereicht.

Alles Wichtige zur Wartung am 14. Mai

Die wichtigen Zeiten:

Massive startet die Wartung um 9:30 Uhr deutscher Zeit.

Zeitgleich beginnt auch der Server-Down, die Division-2-Server gehen also offline.

Die Wartungsarbeiten sollen circa 3 Stunden andauern. In dieser Zeit wird das TU9.1 ausgerollt und ihr könnt kein The Division 2 spielen.

Wenn keine unerwarteten Probleme im Zuge der Wartung auftreten, sollten die Server gegen 12:30 Uhr wieder online kommen.

Das ist dann auch gleichzeitig das Ende der Wartung. Ihr könnt euch wieder in die Action stürzen.

Bedenkt dabei: Diese Zeiten sind nicht in Stein gemeißelt und können im Verlauf der Wartung noch angepasst werden. Sollte es zu Änderungen am heutigen Ablaufplan kommen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich mit TU9.1? Die Patch Notes: Title Update 9.1 geht zahlreiche nervige Aspekte an, die vielen Agenten schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge sind. So sollen beispielsweise

feindliche Skills

feindliche Waffen

und feindliche Fähigkeiten wie Granaten

besser ausbalanciert werden. Auch so manch ein Bug-Fix soll mit dem Patch seinen Weg ins Spiel finden.

Dabei wurden viele Änderungen bereits seitens Massive vorgestellt: The Division 2: Großes Title Update 9.1 schon nächste Woche – Das ändert sich

Die offiziellen Patch Notes (liegen nur auf Englisch vor) findet ihr hier: Patch Notes für Title Update 9.1 für The Division 2 (im Ubisoft Forum)

Wie geht es weiter bei The Division 2? Das heutige Title Update 9.1 ist nur der erste Teil einer großen Balance-Anpassung. Mit Title Update 10 soll dann der zweite Teil folgen. Dort wird sich vieles um Loot, neues Gear und neue Talente drehen – Alles mit Blick auf den nächsten Raid.

Falls ihr wissen wollt, was euch bis dahin in der laufenden Season 1 noch erwartet, dann werft einen Blick auf diesen Artikel: The Division 2 setzt im Endgame jetzt auf Seasons wie Destiny – So läuft die erste ab