Massive hat nun einen konkreten Termin für den nächsten großen Patch für The Division 2 bekannt gegeben. So soll Title Update 9.1 bereits nächste Woche erscheinen und vor allem die Balance im Spiel verbessern. Wir zeigen, was sich im Detail mit TU9.1 ändern wird.

Das nächste großes Update steht an: Nachdem The Division 2 im April bereits mit Title Update 8.5 sowie Title Update 9 zwei dicke Patches verpasst bekommen hatte, steht im Mai nun schon das nächste große Update an – Title Update 9.1.

Denn Massives Shooter hat immer noch zahlreiche Probleme, an denen jedoch weiterhin fleißig geschraubt wird. TU9.1 soll dabei den nächsten Schwung an Fixes und Balance-Änderungen mit sich bringen.

Wann genau kommt Title Update 9.1? Nachdem die Entwickler vor kurzem bereits einen ersten Einblick in das Title Update 9.1 boten, sowie einen groben Zeitraum dafür nannten, gibt es nun einen konkreten Termin.

So soll TU 9.1 am Dienstag, dem 12. Mai, veröffentlicht werden. Die damit einhergehende Wartung dürfte dabei um 9:30 Uhr deutscher Zeit beginnen und gegen 12:20 Uhr enden. In diesem Zeitfenster sollte dann auch der Patch verfügbar werden.

Das ändert sich mit Title Update 9.1 (TU9.1) bei The Division 2

Was steckt im neuen Patch? Neben dem Termin hat Massive nun auch den Großteil der Änderungen vorgestellt, die mit TU9.1 einhergehen.

Im Fokus des Updates stehen vor allem Anpassungen der Balance von The Division 2. Zahlreiche nervige Probleme werden dabei angegangen, auf die die Community bereits seit geraumer Zeit aufmerksam macht. So werden unter anderem

feindliche Skills

feindliche Waffen

und feindliche Fähigkeiten wie Granaten

überarbeitet. Dabei handelt es sich um den ersten Balance-Anpassungs-Durchgang. Ein zweiter soll mit Title Update 10 folgen. Das Spiel soll damit nicht einfacher, sondern bestehende Frust-Faktoren behoben werden.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Änderungen aus TU9.1, die euch am 12. Mai erwarten.

Generelle Fixes

Framerate-Einbrüche in den Dark Zones.

Verbündete Oxidator-Fertigkeit richtet Schaden an Skills von Verbündeten an

„Empfohlene Aktivität“-Tab schließt nicht

Das Talent Raserei (Frenzy) bleibt aktiv, wenn man die Waffen wechselt

NPC-Balance

Schaden und „Außerhalb von Deckung“-Präzision von Maschinenpistolen, die von den Hyena-Gegnern mit roten Gesundheitsbalken verwendet werden, wurden generft.

Status-Effekte durch NPCs Brandschaden wurde reduziert Blutungs-Schaden wurde reduziert Das gilt auch für das PVP Die Effekt-Dauer wird mit TU9.1 gleich bleiben



Granaten-Präzision der NPCs Die Granaten-Präzision wird generft Die Präzision reduziert sich weiter mit zunehmender Entfernung zum Ziel Weniger Granaten-Präzision bei Hyena-Werfern Weniger Granaten-Präzision beiden Black Tusk Minitanks Weniger Granaten-Präzision bei Napalm-Geschütztürmen der Cleaners Elite-Gegner haben eine höhere Granaten-Präzision Hunter, Rogues sowie legendäre NPCs haben eine höhere Präzision, als Elite-Gegner, doch selbst hier sollte man den Unterschied zum aktuellen Status Quo merken



NPC-Präzision beim blinden Feuern: Diese wird reduziert. Besonders bei legendären NPCs soll das spürbar sein. Mit zunehmender Feuer-Dauer nimmt diese aber nach 5 bis 6 Sekunden wieder etwas zu NPCs werden nicht länger mit Schrotflinten oder Sniper-Gewehren blind feuern. Stattdessen werden sie zum blinden Feuern zur Pistole wechseln. Hunter, Rogues und einige Bosse bilden jedoch eine Ausnahme und können diese Regel brechen. Zudem werden Tank-Gegner nicht mehr blind feuern



NPC-Aggressivität: Die Aggressivität und auch die Häufigkeit von NPC-Angriffen auf versteckte Ziele wurde heruntergeschraubt, auch das Vorgehen der Gegner wurde überarbeitet Angriffs-Einheiten der Hyenas, der Cleaners und der Outcasts hatten einen Fehler, wodurch sie gegen Spieler in einem Umkreis von 5 Metern sehr aggressiv vorgingen und sie umkreisten, bis man von ihnen weglief. Das hat sich nun geändert, sie können sich auch zurückziehen Nicht-Tank-NPCs, die unter dem Status-Effekt Blind oder Brand leiden, werden nicht länger auf Spieler zustürmen. Sie werden entweder ihre Position halten oder sich zurückziehen



Die Reichweite vom Flammenwerfer des Cleaners-Tanks wurde reduziert

Ferngesteuertes Sprengstoff-Model-Auto der Hyenas Explosionsschaden wurde reduziert Die Dauer der anschließenden Flamme wurde reduziert. Auch die Dauer der daraus resultierenden Status-Effekte (Brand und verwirrt) wurde reduziert Die Spawn-Häufigkeit wurde reduziert



NPC Skill-Balance Selbstmord-Drohnen der Black Tusk richten weniger Schaden an und die Einsatz-Häufigkeit wurde reduziert Die Support-Station der Black Tusk heilt keine mechanischen NPCs (Warhounds, Mini-Tanks) und keine zerstörbaren Items mehr. Die legendäre Heil-Station hat nun ein Healing-Cap – genau wie die normale Version



Armor Kits der NPCs: Diese können die NPCs nicht mehr komplett heilen. Ausnahme sind Kopfgeldziele sowie einige Bosse. Hunter können sich immer noch komplett heilen.

Neue Prioritäten bei Status-Effekten für NPCs: Festklebende NPCs (durch Schaum) werden nicht länger herumlaufen können, wenn sie zunächst gebrannt haben oder erblindet waren

NPC-Glühwürmchen-Skills werden nicht länger übertrieben hohen Schaden anrichten (keine One-Shots mehr gegen Spieler)

Die Wahrscheinlichkeit, dass Tank-Gegner den Drohnenstock oder Türme der Spieler rushen, um sie dann zu zertreten, wurde gesenkt

Spieler-Balance

Der feindliche Schaden gegen Spieler-Skills wurde reduziert

Von Spielern verursachte Status-Effekte wurden gebufft (nur im PvE) Blutungen, Gift, Napalm und Festkleben richten nun mehr Schaden gegen NPCs an



Die Größe der Spieler-Hitbox wurde reduziert (gegen NPCs), wenn Spieler blind aus einer Deckung heraus feuern. Das soll das blinde Feuern gegen NPCs weniger gefährlich machen.

Schaden von Brand und Blutung gegen Spieler im PvP wurde reduziert

Was ist eigentlich mit Loot-Anpassungen? Loot wird nicht im Title Update 9.1 angegangen, sei aber ein Thema für TU10 (wohl im Juni), so die Entwickler. Dort seien dann eher globale Änderungen dran.

Wenn ihr wissen wollt, was euch im Rahmen der Season 1 bis dahin noch erwartet, dann schaut euch diesen Artikel an: The Division 2 setzt im Endgame jetzt auf Seasons wie Destiny – So läuft die erste ab