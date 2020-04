The Division 2: Nächstes großes Update soll 3 richtig nervige NPC-Probleme lösen

Die Entwickler von Massive schrauben weiterhin fleißig an The Division 2 und haben nun einen ersten Einblick gewährt, was uns im nächsten großen Patch, dem Title Update 9.1, erwartet. Besonders über die geplanten NPC-Änderungen dürfte sich so manch einer freuen.

Schon wieder ein großes Update? Im April kamen mit Title Update 8.5 sowie Title Update 9 bereits zwei dicke Patches für The Division 2. Doch Massive gesteht ein, dass der Shooter immer noch Probleme hat. Deshalb wird weiterhin fleißig am Spiel getüftelt und auch der nächste große Patch ist schon in Planung – das Title Update 9.1.

Wann soll TU9.1 kommen? Bisher heißt es, das neue Title Update ist für Mitte Mai geplant. Ein konkretes Datum wird man aber wahrscheinlich bereits nächsten Mittwoch im Rahmen des neuen „State of the Game“-Blogs bekanntgeben, so die Entwickler.

Diese Änderungen aus Title Update 9.1 hat Massive bereits verraten

Im aktuellen State of the Game vom 29.04. gab es bereits einen kleinen Einblick, was uns erwartet. Beachtet dabei, dass es sich lediglich um einen kurzen Teaser handelt, weitere Änderungen sollen in den nächsten Wochen kommuniziert werden. Die folgenden Anpassungen sind also nicht alles, worauf ihr euch freuen könnt.

Diese 3 Änderungen dürften viele freuen: Die (bisher) wichtigsten Änderungen betreffen die NPCs, genauer gesagt die K.I.-Gegner bei The Division 2. So soll unter anderem

die Aggressivität von NPCs

die Präzision von NPCs

sowie deren Granatengeschoss-Gespamme

überarbeitet werden. Und das dürfte so manch einen Spieler freuen. Denn der Großteil der Änderungen basiert laut Massive auf Spieler-Feedback und diese Punkte gehören für viele im Prinzip schon seit dem Launch zu den nervigsten Problemen mit der K.I.

Ein beliebtes Meme – die SMG eines Hyena (Quelle: Lnym auf Reddit)

Absolut lebensmüde agierende Feinde, die jeglichen Beschuss ignorieren und den Spieler aggressiv rushen, gehören ebenso dazu wie Feinde, die selbst mit Uzis oder Schrotflinten wie Scharfschützen auf teils irre Entfernungen punktgenau treffen.

Fast schon ein Running Gag sind auch die herumfliegenden Granaten einiger feindlicher Einheiten, die mit der chirurgischen Präzision einer Laser-gelenkten Bombe jedes Mal ins Schwarze treffen – und das über gewaltige Distanzen und gefühlt im Dauerfeuer.

Nun sieht es so aus, als sei damit (hoffentlich) endlich bald Schluss.

Das soll sich noch mit TU9.1 ändern: Neben den NPC-Änderungen wurde noch folgendes für das nächste große Client-Update in Aussicht gestellt:

Zahlreiche Bug-Fixes für verschiedene Probleme im Spiel

Behebung der Framerate-Drops in der Dark Zone

Eine Anpassung der Warhound-Convoy-Aktivität. Diese gewährt in ihrer aktuellen Form viel XP, wird aber von Massive nicht als Exploit gesehen, sondern einfach als „zu großzügig“. Das soll sich mit dem Patch ändern.

Ein Warhound

Wie geht es bis Title Update 9.1 weiter? TU9.1 wird ein großes Update mit vielen Änderungen, also ein Client-Patch. Doch auch bis dahin wird man mit kleineren Server-seitigen Updates im Zuge von Wartungsarbeiten kleinere Probleme beheben, so die Entwickler. Es wird also durchgehend am Spiel gearbeitet.

