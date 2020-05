The Division 2: Wartung, Server-Down am 07.05. – Patch Notes und alle Infos

The Division 2 hat für heute auf PS4, der Xbox One und auf dem PC eine Wartung angekündigt – inklusive Downtime. Wir sagen euch, wann die Server offline gehen und was in den Patch Notes steht.

Update 15:30 Uhr: Die Wartung ist nun offiziell vorbei, die Server sollten auf allen Plattformen wieder laufen. Viel Spaß und guten Loot, Agents.

The servers are coming back up.

DC and NYC await your arrival, Agents. — The Division 2 (@TheDivisionGame) May 7, 2020

Nächste Wartung bei The Division 2: Wie Massive vor Kurzem angekündigt hat, wird es auch heute Wartungsarbeiten bei The Division 2 geben. Wer also heute am frühen Nachmittag als Agent durch Washington oder New York (mit der Warlords-Erweiterung) streifen wollte, wird leider eine Zwangspause einlegen müssen.

Wann findet die Wartung statt? Die wichtigen Zeiten:

Beginnen werden die heutigen Wartungsarbeiten um 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Dann gehen direkt die Division-2-Server offline und ihr könnt erstmal nicht mehr spielen – zumindest kein The Division 2.

Für die Wartung werden laut Massive 90 Minuten benötigt.

Falls alles glatt läuft, werden die Division-2-Server gegen 15:30 Uhr wieder hochfahren.

Mit der Downtime endet dann zeitgleich auch die heutige Wartung und ihr könnt euer virtuelles Agentenleben wieder aufnehmen.

Übrigens: Diese Zeiten, ganz besonders für das Ende der Wartungsarbeiten, können sich in deren Verlauf noch ändern. So kann die Wartung durchaus einige Minuten früher oder aber auch mehrere Stunden später enden – beides ist bereits mehrfach vorgekommen. Sollte es Änderungen am heutigen Ablauf geben, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich heute? Das sagen die Patch Notes: Der Change-Log beziehungsweise die Maintenance-Notes fallen heute sehr kurz aus. Es ändert sich nur eine Sache.

So wird ein Problem behoben, wodurch man Punkte für SHD-Level, die im Conflict-Modus (PvP) dazu gekommen sind, mehrfach vergeben konnte.

Das SHD-Level-System

Was hat es mit dem Bug genau auf sich? So war es durch einen Bug möglich, die Punkte im PvP und anschließend nochmal nach Verlassen des Modus in die verschiedenen Attribute zu investieren.

Droht eine Strafe? Sollte das euch passiert sein, braucht ihr keine Angst vor Sanktionen zu haben. Das Nutzen des Bugs wird nicht als Exploit angesehen, es wird keine Account-Strafen geben. Die unrechtmäßig vergebenen Punkte werden abgezogen, die ehrlich verdienten Punkte werdet ihr nach dem Patch dann nochmal neu vergeben müssen.

Übrigens, bereits kommende Woche kommt das nächste Title Update für The Division 2: The Division 2: Großes Title Update 9.1 schon nächste Woche – Das ändert sich