Neuer Summit-Modus soll The Division 2 wiederbeleben – Kommt ihr dafür zurück?

Vor Kurzem stellte Massive den neuen Summit-Modus für The Division 2 vor. Im Prinzip ist er das, was sich viele seit langem wünschen und soll dem Spiel neues Leben einhauchen. Doch wie kommt der Kampf durch einen Wolkenkratzer bisher an? Und ist das genug, um euch als Agent zurückzugewinnen?

So steht’s aktuell um The Division 2: Die Stimmung von Spielern und Community bei The Division 2 befindet sich aktuell auf einem spürbaren Tiefpunkt. Daran konnte für viele Agenten weder kurzfristig der neue Raid noch auf lange Sicht die große Warlords-Erweiterung wirklich etwas ändern.

Das große Problem des Spiels: Zwar werden neuen Spielern bei The Division 2 durchaus zahlreiche Stunden beste Unterhaltung geboten, doch für Veteranen und Vielspieler sieht das spätestens im Endgame leider schon ganz anders aus – trotz Seasons.

Im fortgeschrittenen Stadium kommen dann nämlich einige tiefgreifende Probleme des Loot-Shooters zum Vorschein – sei es mit Loot, mit Skills oder mit der Balance im Spiel. Dazu kommt: Es gibt es kaum Aktivitäten, die momentan langfristig zum Spielen einladen und dabei auch wirklich Spaß machen. Vielen fehlen einfach Wiederspielwert und Langzeitmotivation im Spiel, wenn man schon über die anderen Probleme hinwegblickt.

Bei The Division 2 geht das Feuer nicht nur in New York oder Washington D.C. langsam aus

Viele Chancen, das Ruder rumzureißen, dürften Massive nicht mehr bleiben. Denn gefühlt verlieren immer mehr Agenten das Interesse am Spiel – trotz des durchaus vorhandenen Potentials. Und wirklich spannende Inhalte waren bis vor Kurzem nicht absehbar. Doch nun soll ein neuer Modus es richten und Spieler wieder zu The Division 2 zurückholen.

Dieser Modus soll The Division 2 retten: Am 2. September stellte Massive nun den neuen Spielmodus „The Summit“ vor. Dabei handelt es sich um einen wiederspielbaren PvE-Modus, der eine Action-geladene Erfahrung bieten soll, die beim jedem Durchgang variiert – ähnlich wie im beliebten Untergrund-Modus von The Division 1.

The Summit stellt im Prinzip eine Art „Greatest Hits aus allen PvE-Erfahrungen, die es bisher bei The Division gab“, dar und lässt Spieler solo oder in Gruppen sich durch ein 100-stöckiges Hochhaus in New York kämpfen – mit wechselnden Umgebungen, Gegnern, Aufgaben, Modifikatoren und Bossen.

Der Modus soll genau das bringen, was sich so viele gewünscht haben – nämlich mehr Wiederspielwert und die vermisste Langzeitmotivation. Für viele verkörpert The Summit den letzten Hoffnungsschimmer, dass The Division 2 noch die Kurve kriegt und endlich auch auf Dauer attraktiv wird.

Der Beginn von The Summit

Übrigens: The Summit wird mit Title Update 11 ins Spiel kommen. Dafür gibt es zwar noch kein Release-Date (vermutet wird Ende September), doch die ersten können diesen Modus bereits seit Freitag (04.09) testen: So können die ersten das neue Highlight von The Division 2 bereits vorab spielen

So kommt The Summit bisher an: Auf dem Papier klingt The Summit durchaus vielversprechend. Doch wie kommt der Modus bisher an?

Auch wenn es einige gibt, für die The Summit offenbar zu spät kommt: Aktuell ist tatsächlich zumindest im Ansatz so etwas wie aufkommende Aufbruchsstimmung zu verspüren. Der Tenor dabei: Summit klingt spannend und cool. Viele sind wirklich gespannt und freuen sich auf diesen neuen Modus. Selbst zahlreiche abgesprungene Agenten geben zu, dass The Summit interessant aussieht, Potential hat und dass sie dafür mal wieder ins Spiel schauen werden.

Auch weitere Inhalte aus Title Update 11 wie die 3 neuen Exotics oder ein neues Gear-Set kommen bislang bei zahlreichen Spielern gut an und machen Lust (und Hoffnung) auf mehr.

Darauf freuen sich viele – das neue Gear-Set Hunter’s Fury

Doch es schwingen trotzdem noch merklich Skepsis und Vorsicht mit – und zwar eine ganze Menge. So geben viele zu bedenken, dass sich auch zahlreiche andere Dinge bisher immer gut angehört haben, bis sie dann live gingen oder bis die Entwickler sie durch teils schwer nachvollziehbare Entscheidungen kaputtpatchten.

Kurzum: Massive bringt mit The Summit endlich das, wonach viele im Prinzip seit dem Release des Spiels durchgehend fragen. Auf den ersten Blick sieht der Modus vielversprechend aus und viele freuen sich darauf, doch kaum jemand kann oder will sich jetzt schon festlegen, ob The Division 2 mit diesem neuen Feature der von so vielen erhoffte und wirklich längst überfällige Befreiungsschlag gelingt. Doch wie sieht es mit euch aus?

Schafft The Division 2 es, euch mit The Summit zurückzuholen? Passend zu den Diskussionen rund um The Summit haben wir eine Umfrage vorbereitet und wollen nun von euch wissen, wie ihr diesem neuen Modus entgegenblickt.

Bedenkt, ihr habt nur eine Stimme. Vielen Dank für eure Zeit und Teilnahme.

