Der perfekte Laptop, um Diablo 4 unterwegs zu zocken, kostet beim Amazon Prime Day 350 € weniger

Für mich war das Katana auf jeden Fall ein guter Kauf, den ich bis jetzt nicht bereut habe – anders als das Gaming-Tablet für Diablo Immortal , das seitdem in der Ecke verstaubt. Wann immer ich mit der Bahn unterwegs bin, zocke ich nun, je nach Verbindung, Diablo oder Age of Wonders 4.

So gut klappt Diablo 4 unterwegs: Ich habe mir den Laptop im Mai gekauft, um Diablo 4 in der Deutschen Bahn spielen zu können . Ja, kein Scherz und es lief sogar erstaunlich gut. Abgesehen von der schlechten Netzabdeckung auf der Strecke, hatte ich keinerlei Probleme.

Insert

You are going to send email to