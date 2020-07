Die 21. Season von Diablo 3 ist seit einigen Tagen am Laufen. Mittlerweile hat sich schon ein wenig herauskristallisiert, welche Klasse die stärkste sein könnte. MeinMMO wirft einen Blick auf die aktuellen Solo-Ranglisten.

Seit Freitag, den 3. Juli, läuft die 21. Season von Diablo 3 mit einem coolen, wenn auch nervigen Saison-Thema. Seit einer Woche prügeln sich nun also die besten Spieler um eine Top-Platzierung in der aktuellen Rangliste.

MeinMMO schaut sich für euch die aktuelle Rangliste an und vergleicht die Leistung aller Klassen, um die stärksten von ihnen herauszufinden (Stand: 10. Juli um 13:37 Uhr).

Die Bestenliste führt in Season 21 der Dämonenjäger an – was viele von euch freuen dürfte, denn Dämonenjäger sind für dieses Season eure Lieblingsklasse. Generell ist die Verteilung aber recht ausgeglichen. Lediglich Zauberer sind etwas abgeschlagen.

Die aktuelle Rangliste von Season 21 in Diablo 3

Was genau schauen wir uns an? Für unseren Vergleich schauen wir auf die europäische Solo-Rangliste in Diablo 3. Dabei geht es nur um den Softcore-Modus. Hardcore beziehen wir in den Vergleich nicht mit ein.

Welche Builds werden gespielt? Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, welche Klasse gerade auf welche Art und Weise gespielt wird, haben wir hier für euch die jeweils stärksten EU-Spieler mit ihrem jeweiligen Build und ihrem aktuellen Rekord aufgelistet:

Was macht Dämonenjäger so stark? Mit ganzen 7 Stufen Unterschied zu Platz 2 ist der Dämonenjäger deutlich vorne. Das liegt vor allem an seinem neuen, starken Season-Set, dem „Getriebe des Krieges“. Durch dieses ist eine der schlechtesten Klassen plötzlich zur besten geworden.

Das Set baut auf Primärfähigkeiten auf und erhöht deren Schaden um satte 10.000 %. Mehr zum neuen Set findet ihr in unserer Vorschau zur Season, in der wir es bereits genauer erklärt haben.

Ihr könnt das besser? Wenn ihr euch ebenfalls in die Rangliste stürzen wollt, kommt ihr mit unserem Level-Guide für Season 21 schnell auf Stufe 70. Ab da steht euch nichts mehr im Weg, um die aktuellen Champions anzufechten.

Wenn ihr noch neu in Diablo 3 seid, oder allgemeine Tipps braucht, solltet ihr euch vor dem Start mit den „Greater Rifts“ allerdings vorbereiten. In unserer Übersicht zu Season 21 findet ihr alle wichtigen Informationen zu den besten Klassen, den besten Builds und die aktuelle Tier-List.