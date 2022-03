Gaming-Influencer oder Weltklasse-E-Sportler – Wer wird Deutschlands Spieler des Jahres 2022?

Welcher von den 5 hat eurer Meinung nach den DCP am meisten verdient? Habt ihr schon gevotet und werdet das Event live verfolgen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

HandOfBlood ist einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen YouTuber. In seinen Let’s Plays setzt er auf Humor und Kostüme, passend zu den Spielen, die er gerade aufnimmt. Er gründete nicht nur seine eigene Influencer-Agentur „Instinct3“, sondern auch sein eigenes E-Sport-Team zum MOBA League of Legends .

Außerdem war er weltweit der erste Spieler, der 1.000 professionelle Spiele im MOBA gewann. 2017 holte er sich mit seinem Team Platz 1 in der Weltmeisterschaft, während sie sich in zwei anderen Jahren Platz 2 sichern konnten.

Die aktuell 5 größten Streamerinnen in Deutschland: Wer sie sind und was sie machen

Oft twittert sie fleißig mit, wenn es brandheiße, neue Themen gibt. Aber auch in ihren Streams schreckt sie vor Diskussionen nicht zurück. Zudem spendet sie gerne Geld an soziale Einrichtungen, denen ähnliche Themen am Herzen liegen wie ihr.

Die aufsteigende Twitch-Streamerin Shurjoka hat über 2021 und 2022 hinweg immer mehr an Reichweite hinzugewonnen. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Offenheit und Transparenz gegenüber sensiblen und kontroversen Themen.

Insert

You are going to send email to