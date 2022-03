DrDisrespect will AAA-Studio aufbauen – Macht den dümmsten Anfängerfehler für ein NFT-Spiel

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Allerdings stellte sich der Diebstahl als einfacher Fehler heraus. So teilten die Entwickler unter dem Tweet mit, dass das ganze gar nichts mit Cyberpunk zu tun habe. Einer der Web-Entwickler habe eine Optimierung hochgeladen, die das Hintergrundbild im Video auf der Seite ändern solle. Dabei wurde irrtümlich das Bild von Cyberpunk 2077 hochgeladen – also das falsche Bild.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to