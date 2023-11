Deutscher YouTuber, der viele Kindheiten begleitet hat, ist jetzt selbst Vater – lüftet sein größtes Geheimnis

Paluten überrascht seine YouTube-Community mit einem Video, in dem er verkündet, geheiratet zu haben und Vater geworden zu sein. Das emotionale Video erreichte innerhalb von 24 Stunden fast 1,4 Millionen Aufrufe und führt die deutschen YouTube-Trends an, während Paluten persönliche Einblicke in seine Vergangenheit, Liebe und familiäres Glück teilt.

Wer ist Paluten? Paluten, mit bürgerlichem Namen Patrick Mayer, zählt beeindruckende 5,16 Millionen Abonnenten auf YouTube. Seine Erfolgsgeschichte begann mit dem beliebten Klötzchen-Spiel Minecraft.

Neben Minecraft-Inhalten präsentierte der 35-Jährige auch Videos zu Need for Speed, Call of Duty: Black Ops 2, zahlreichen Simulatoren und weiteren Spielen.

Das Herzstück von Palutens Content sind vor allem Let’s Plays, in denen er auch immer mal wieder gemeinsam mit GermanLetsPlay zu sehen ist.

Im März 2018 wagte Paluten einen weiteren Schritt und veröffentlichte sein erstes eigenes Buch. Seit dieser Veröffentlichung folgten ein Comic und die Fortsetzung seines erfolgreichen Romans und Paluten beweist sich damit nicht nur als charismatischer YouTuber, sondern auch als kreativer Schriftsteller.

Mehr zu Minecraft könnt ihr hier erfahren:

„Mein Elternhaus ist auseinander gebrochen“

Was hat mit dem neuen Video von Paluten auf sich? Am 19. November 2023 veröffentlichte Paluten ein Video auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Unter dem Titel „Ich habe geheiratet & bin Vater geworden…“ (via YouTube) gibt der beliebte Content-Ersteller tiefe Einblicke in sein privates Glück. Trotz der scheinbaren Schwierigkeiten bei der Erstellung des Videos betont Paluten seine überwältigende Freude und den Wunsch, diesen bedeutenden Lebensabschnitt mit seiner treuen Community zu teilen.

Kürzlich erlebte auch der Twitch-Streamer Trymacs eine ähnlich bewegende Situation, als er seiner Frau nach der Teilnahme an 7 vs. Wild einen Heiratsantrag machte und dies mit seiner Community teilte.

Innerhalb weniger als 24 Stunden erreichte das Video fast 1,4 Millionen Aufrufe und eroberte damit die Spitze der deutschen YouTube-Trends.

Was erzählt er in dem Video? Das Video beginnt mit Palutens persönlichem Rückblick auf seine Schulzeit, als sich seine Eltern trennten. Die schwierige Situation prägte seine Sicht auf Heirat und Familie.

Der YouTuber gesteht, dass die Auflösung seines Elternhauses ihn sensibilisiert hat und er nach der richtigen Person suchte, um eine eigene Familie zu gründen. Mit dem Wunsch, es besser zu machen als seine Eltern, war die Suche nach einer Seelenverwandten von besonderer Bedeutung für ihn.

„Ich war verlobt. Ich bin es jetzt nicht mehr.“

Wie ist der jetzige Beziehungsstand von dem YouTuber? Paluten enthüllt, dass er vor einiger Zeit ein Verlobungsfoto mit einer Frau auf Instagram teilte. Doch die Dinge änderten sich, wie er erklärt: „Ich war verlobt. Ich bin es jetzt nicht mehr. Sondern ich bin mittlerweile verheiratet“.

Stolz präsentiert er seinen Ehering und erzählt von seiner „studierten Mathematikerin“ als Ehefrau. Mit Freude teilt er auch die Neuigkeit, dass er Vater geworden ist und betont, dies sei das Beste, was ihm je passiert sei.

Keine Auswirkungen auf seinen aktuellen Content

Wie geht es weiter? Paluten spricht über die Erfüllung seiner Lebensziele, darunter der Besitz eines eigenen Hauses, den er kürzlich erreicht hat. Sein größter Wunsch, eine glückliche Familie, ist nun ebenfalls in Erfüllung gegangen.

Obwohl diese Träume sein Leben auf den Kopf gestellt haben und YouTube aktuell chaotisch sei, betont er seine Zufriedenheit.

Paluten erklärt, dass er künftig auf Transparenz setzt, indem er sein Kind und seine Ehefrau nicht mehr vor der Community verbergen möchte. Er möchte vermeiden, dass Fans überrascht sind, wenn er mit seiner Familie in der Öffentlichkeit gesehen wird. Jedoch wird er keine Gesichter der beiden im Internet zeigen.

Trotzdem versichert der YouTuber, dass dies keine Auswirkungen auf seinen Content haben wird, außer dass möglicherweise das eine oder andere Mal Babygeschrei im Hintergrund zu hören sein könnte oder eine Kindersocke den Boden im Hintergrund ziert, wie es schon mal passiert ist.

Ein weiterer Heiratsantrag auf der Gamescom sorgte für Aufsehen, wobei auch in diesem Fall Twitch-Streamer eine Rolle spielten: Twitch-Streamer lenken Fan auf der gamescom ab, damit seine Partnerin einen Heiratsantrag vorbereiten kann