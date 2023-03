Die 5 größten Gaming-YouTuber 2023 in Deutschland

Während die Streaming-Plattform Twitch mit einem reinen Gaming-Fokus angefangen hat, startete YouTube 2005 als allgemeines Video-Portal. Dennoch ist die Plattform auch für Content Creator im Bereich Gaming attraktiv. Wir von MeinMMO zeigen euch die aktuelle Top-5 der größten deutschen Gaming-YouTuber.

Wie kommt diese Liste zustande? Für die Erstellung dieser Liste wurden 3 Kriterien berücksichtigt:

Die Kanäle haben “Gaming” als Themen-Schwerpunkt (ermittelt via Social Blade)

Die Videos sind in deutscher Sprache

Die Reihenfolge wird bestimmt durch die Anzahl der Abonnenten

Alle angegebenen Zahlen befinden sich auf dem Stand des 17. März 2023.

Platz 5: iCrimax

Name: Maximilian “iCrimax” Schuster

Abonnenten: 3,12 Millionen

Erstes Video: 25.12.2013

Uploads: 2.864

Aufrufe: 1.611.227.235

Haupt-Kanal: iCrimax

Was ist iCrimax das für ein YouTuber? iCrimax betreibt insgesamt 4 YouTube-Kanäle, von denen sein Gaming-Kanal aber mit Abstand am größten ist. Die anderen nutzt er für Reactions, Ausschnitte aus seinen Streams und Shorts.

Auf seinem Haupt-Kanal widmet er sich vor allem Minecraft und Gelegenheits-Spielen wie Stumble Guys und Roblox-Games. Rollenspiel in GTA 5 hat man schon länger nicht mehr auf dem Kanal des 25-Jährigen gesehen. Dafür veröffentlichte er vor einem halben Jahr ein Musik-Video zu GTA 6.

Früher iCrimax seine Fans auch gerne an seinem Privatleben teilhaben. Das änderte sich jedoch, als er Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurde.

Das erfolgreichste Video von iCrimax:

Platz 4: Standart Skill

Name: Philipp “Standart Skill” Geißler

Abonnenten: 3,27 Millionen

Erstes Video: 28.10.2013

Uploads: 3.004

Aufrufe: 1.858.091.766

Haupt-Kanal: StandartSkill

Was ist StandartSkill für ein YouTuber? StandartSkill, der sich selbst auch “Stanni” nennt, lädt seit 2013 Videos zu GTA5 hoch und nahm später Fortnite und Minecraft dazu. Diesen Inhalten ist er bis heute treu geblieben.

So spielt er beispielsweise Verstecken in Minecraft mit anderen Content Creatorn. Früher hielt er seine Zuschauer auch auf dem Laufenden, was in Fortnite ansteht. Seine Fans feiern ihn für seine lockere Art und die regelmäßigen Videos.

Das erfolgreichste Video von StandartSkill:

Platz 3: GermanLetsPlay

Name: Manuel “GermanLetsPlay”

Abonnenten: 3,71 Millionen

Erstes Video: 09.01.2011

Uploads: 6.905

Aufrufe: 2.562.694.749

Haupt-Kanal: GermanLetsPlay

Was ist GermanLetsPlay für ein YouTuber? Der 31-Jährige hat es geschafft, zu den größten deutschen YouTubern aufzusteigen, ohne sein Gesicht zu zeigen oder seinen echten Namen öffentlich zu machen. Sein Markenzeichen wurde daher sein Avatar in verschiedenen Ausführungen, aber immer mit blau-schwarz gestreiftem Pullover.

Bei GermanLetsPlay steht jeher das Zocken im Mittelpunkt und dabei dreht es sich in erster Linie um den Dauerbrenner Minecraft. Zwischendurch fanden aber auch andere Spiele ihren Weg auf den Kanal von GermanLetsPlay.

Im Mai 2022 klärte er seine Zuschauer über seine Abwesenheit der vorangegangenen Monate und kündigte an, sich auf unbestimmte Zeit seiner Gesundheit und dem Leben außerhalb von YouTube widmen zu wollen.

Seitdem lädt GermanLetsPlay nur noch in unregelmäßigen Abständen Videos hoch. Etwa, zu besonderen Anlässen in Minecraft und Raft, oder zu seinem 31. Geburtstag.

Das erfolgreichste Video von GermanLetsPlay:

Platz 2: Paluten

Name: Patrick “Paluten” Mayer

Abonnenten: 4,81 Millionen

Erstes Video: 30.10.2012

Uploads: 7.213

Aufrufe: 4.602.025.321

Haupt-Kanal: Paluten

Was ist Paluten für ein YouTuber? Auch Paluten startete seine Karriere mit dem bunten Klötzchen-Spiel Minecraft. Daneben gab es aber auch Content zu Need for Speed und Call of Duty: Black Ops 2. Zusätzlich zeigt der 35-Jährige verschiedene Genres, wie etwa Simulationen.

Die Videos von Paluten sind hauptsächlich Let’s Plays, darin spielte er oft auch gemeinsam mit der Nummer 3, GermanLetsPlay.

Im März 2018 veröffentlichte Paluten sein erstes eigenes Buch, das eine Weiterführung seiner Video-Reihe Minecraft FREEDOM darstellt und in der Welt des Spiels angesiedelt ist. Seitdem veröffentlichte der YouTuber auch einen Comic und eine Fortsetzung seines ersten Romans.

Das erfolgreichste Video von Paluten:

Platz 1: Gronkh

Name: Erik “Gronkh” Range

Abonnenten: 4,94 Millionen

Erstes Video: 02.04.2010

Uploads: 15.362

Aufrufe: 3.710.410.590

Haupt-Kanal: Gronkh

Was ist Gronkh für ein YouTuber? Der 45-Jährige ist einer der ersten deutschen Let’s Player und trug maßgeblich dazu bei, das Genre in Deutschland populär zu machen. Mit seinen Videos zu Minecraft und diversen Horror- und Adventure-Games war er lange sogar der meistabonnierte deutsche YouTuber überhaupt.

Für seine Leistung wurde Gronkh 2014 sogar mit einem Platz in der Hall of Fame des Computerspielmuseums Berlin gewürdigt. Seinen Werdegang haben wir euch hier zusammengefasst.

Bis heute lädt Gronkh täglich 1–2 neue Videos hoch und streamt zusätzlich auf Twitch, wo er ganz nebenbei auch noch einer der größten deutschen Streamer ist. Neben dem Gaming setzt sich Gronkh auch oft für den guten Zweck ein und veranstaltet Charity-Streams.

Das erfolgreichste Video von Gronkh:

Was haltet ihr von den 5 größten Gaming-YouTubern in Deutschland? Habt ihr besondere Erinnerungen an die frühen Let’s Plays von Gronkh oder einem der anderen? Oder seid ihr erst durch diese Liste auf die YouTuber gestoßen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Lieblings-YouTubern im Bereich Gaming da.

