Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.04.

Destiny 2 empfängt heute Xur, den weltbesten Exotic-Händler diesseits des Sonnensystems. Erwartet also pünktlich um 19 Uhr, dass er heranschwirrt, um euer exotisches Arsenal zu vervollständigen oder zu verbessern. MeinMMO zeigt euch, wo ihr ihn findet und sein Angebot.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bungie bereitet derzeit die Hüterspiele 2022 vor, das letzte offizielle Event in dieser Season 16. Neben einer Waffe mit einzigartigem Ursprungsperk gab es auch ein paar Auffrischungen für das Event, sodass es 2022 ein paar Gründe gibt sich dieses Event nicht entgehen zu lassen.

Im längsten TWaB-Blog („This Week at Bungie“-Blog) aller Zeiten hat der Entwickler von Destiny 2 zudem über Veränderungen gesprochen. Granaten haben bereits jetzt große Nerfs erhalten. Weitere Änderungen werden dann in Season 17 relevant, sodass ein paar exotische Waffen in der kommenden Saison wahrscheinlich zu neuem Glanz erblühen. MeinMMO hat euch deswegen eine Liste erstellt. Sie verrät 5 Exo-Waffen, die ihr vor dem Start von Season 17 holen solltet und warum.

Außerdem haben wir mit euch diese Woche darüber informiert, was kürzlich ein neuer Waffen-Leak verraten hat. Neben der Waffe könnte dieser Leak möglicherweise auch einen neuen NPC und würdigen Nachfolger für Cayde-6 ins Spiel bringen.

Xur bringt euch die letzten Exotics, bevor die Hüterspiele 2022 starten.

Alle Infos zu Xur am 29. April 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der Exo-Händler bezieht jeden Freitag um 19 Uhr seinen Posten und verkauft ab dann seine Waren.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: So pünktlich er jedoch bei seiner Ankunft auch ist, Spieler müssen ihn nach seinem Eintreffen jedes Wochenende erst aufspüren, denn Xur ist gerne mysteriös. Sein Standort ist also so lange unbekannt, bis ihn jemand an einem seiner Stammplätze entdeckt hat. Xur befindet sich auf Nessus am Wächtergrab.

Xurs Inventar vom 29.04 –03.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Was er genau im Sortiment hat, ergänzen wir euch ebenfalls ab 19 Uhr.

Waffe: Hartes Licht – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 Im Abseits – Leere-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +27

Belastbarkeit: +3

Erholung: +6

Disziplin: +7

Intellekt: +16

Stärke: +9

Gesamt: 68

Jäger: Zwillingsnarr – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +18

Erholung: +2

Disziplin: +22

Intellekt: +6

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Nezareks Sünde – Leere-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +13

Erholung: +15

Disziplin: +26

Intellekt: +2

Stärke: +6

Gesamt: 69

Xurs Angebot am 29. April im Überblick.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Außerdem bietet er euch in jeder Woche auch einen einzigartigen Roll für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an. Derzeit hat er jede Woche diese zwei Waffen im Angebot.

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Messsucher“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Vorpal-Waffe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Prüfungen von Osiris am 29.04 – 03.05. – Map, Waffen und Infos

Bevor die Hüterspiele 2022 starten, könnt ihr noch die Prüfungen von Osiris, kurz „Trials“, zocken. Der 14. Heilige will, dass ihr besser werdet und so tummeln sich dort die besten Hüter, um gegeneinander anzutreten. Wenn ihr also Nerven aus Stahl habt, dann könnt ihr euch in dieses taktische Spiel wagen.

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende spielt ihr nur auf einer festgelegten Map. Diese Woche spielt ihr auf den Todeskliffs.

Die Todeskliffs sind die Map in den Trials bis Dienstag.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im Team zu spielen, empfehlen wir den Hütern die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Diese Woche ist es das Impulsgewehr „Der Bote“. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 19 Uhr erspielen.

„Der Bote“ – Das Trials-Impulsgewehr

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) starten diesen Freitag zum Daily-Reset um 19:00 Uhr.

Seid ihr eigentlich wieder zufrieden mit Xurs-Angebot, nachdem er ein paar Wochen geschwächelt hatte? Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr euch die letzte Woche oder davor bei ihm abgeholt habt und was ihr euch vielleicht noch in seinem Angebot wünscht. Wir leiten es gerne an den alten Xur weiter.