Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 11.02.

Xur gibt in Destiny 2 zwar gerne den Mutproben-Showmaster, aber dennoch öffnet er auch weiterhin freitags seinen Shop für günstige Exotics. MeinMMO schaut sich wie immer den Space-Shopping-Kanal an und verrät euch, welche Schnäppchen diese Woche auf euch warten.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In Destiny 2 wurde eine riesige Brücke gebaut und es ist lange niemanden aufgefallen. Wir haben an der Location vorbeigeschaut und wissen: Der Bau ist inzwischen vollendet. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für den Weekly-Reset kommende Woche. Allzu lange kann auch Savathun sicher nicht mehr warten, denn sie muss, für das neueste DLC von Destiny 2: Witch Queen, ihren Verstand noch in eine riesige Thronwelt verwandeln.

Zumindest Bungie ist bereits ready und hat diese Woche viele Details verraten. Nicht nur, dass der Entwickler neue Lichter stärker dabei unterstützen will, die Welt von Destiny 2 besser zu verstehen. Auch die Details zu Witch Queen klingen vielversprechend. Es soll mehr Destiny sein, als je zuvor. Besonders das Waffen-Crafting und die herausfordernen Missionen werden neue und langjährige Hüter vor spannende Aufgaben stellen.

Einen Ausblick auf viele der neuen Waffen und die neue Season 16 haben wir euch bereits zusammengestellt, damit ihr gleich wisst, was euch erwartet.

Alle Infos zu Xur am 11. Februar 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Ab 18 Uhr solltet ihr einschalten, denn dann trifft Xur ein. Das Parkticket für sein kurioses Schiff hat er, wie jeden Freitag zum Daily-Reset um 18 Uhr, bereits eingelöst. Bis Dienstag zum Weekly-Reset um 18 Uhr wird er bleiben und solange habt ihr auch Zeit sein Angebot zu begutachten.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur ist auf Nessus, beim Wächtergrab auf dem großen Baum. Schaut einfach, wo viele Sparrows geparkt haben.

In Destiny 2 machen sich die Spieler für neue Inhalte bereit.

Xurs Inventar vom 11.02. bis zum 15.02. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Wir prüfen für euch sein Angebot und listen euch ab 18 Uhr die Waffen und Rüstungsteile auf.

Waffe: Graviton-Lanze für 29 Legendäre Bruchstücke

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Prüfungen von Osiris am 11.02 – 15.02. – Map, Waffen und Infos

Diese Woche könnt ihr noch Trials zocken. Nächste Woche wird der 14. Heilige dann von Lord Saladin abgelöst. Also nutzt noch einmal die Chance dieses Wochenende, vor der längeren Pause.

Welche Map ist diese Woche dran? Diese Information ergänzen wir für euch um 18 Uhr.

So bekommt ihr euren Loot: Früher konnte man sich seinen Loot in den Trials durch drei, fünf und sieben Wins erspielen. Das ist inzwischen aber anders. Jetzt gibt es die Belohnungen für:

Sieben Siegen

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Die süße Space-Prinzessin Caiatl wird bald einen Pakt mit Zavala abschließen.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche ist eine besondere Waffe als Meister-Version erhältlich. Welche genau ergänzen wir euch ab 18 Uhr. Schaut also wieder rein.

Wenn ihr eure dann Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Was habt ihr diese Woche so angestellt in Destiny 2? Habt ihr vielleicht dem Fanatiker in der Wirrbucht einen letzten Besuch abgestattet, bevor er sich in Luft auflöst oder farmt ihr lieber Materialien für das neue DLC? Verratet uns doch in den Kommentaren, wie eure Destiny-2-Woche so war.