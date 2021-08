Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 06.08.

Bei Destiny 2 kommt heute Xur zu Besuch. Wo steht der mysteriöse Händler mit dem Nudelgesicht diesmal und welche Exotics hat er für euch dabei? Alles zu Xurs Standort und Inventar sowie den Trials of Osiris an diesem Wochenende.

Das geht gerade bei Destiny 2? Im Hinblick auf Content aktuell leider nicht wirklich viel. Die auslaufende Season 14 befindet sich in ihren letzten Zügen, im Prinzip warten die Meisten auf den Beginn der Season 15. Diese wird am 24. August an den Start gehen, doch schon diese Woche gab es einige spannende Infos dazu, was Spieler in der neuen Saison und teils auch darüber hinaus erwartet. Hier haben wir die interessantesten Details für euch zusammengefasst:

Weitere Infos zur Zukunft von Destiny 2 sollen übrigens beim Reveal der kommenden Witch-Queen-Erweiterung am 24.08. folgen.

Doch schon heute kommt Xur erneut zu Besuch und hat wieder einige Exotics im Gepäck. Lasst uns die alte Nudelbacke gemeinsam begrüßen und schauen, was er diesmal so alles dabei hat.

Alle Infos zu Xur am 6. August 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Bis zur Umstellung auf Winterzeit ist und bleibt die Xur-Zeit immer freitags um 19:00 Uhr. Dann lässt er sich auf einem Planeten seiner Wahl nieder und bringt von dort aus seine exotischen Waren an die Hüter. Dort bleibt Xur übrigens durchgehend bis zum nächsten Weekly Reset am 10. August stehen.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch wurde Xur in dieser Woche nicht entdeckt. Sobald seine aktuelle Position ermittelt wurde, geben wir diese schnellstmöglich hier bekannt.

Xurs Inventar vom 06.08. bis zum 10.08. – Alle Exotics im Überblick

Was hat Xur im Angebot? Das Nudelgesicht hat regelmäßig exotische Waffen und Rüstungen für alle 3 Hüter-Klassen im Gepäck. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Stats zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zu den einzelnen Items, damit ihr keinen potenziellen Pflichtkauf verpasst.

Folgende Items aus Xurs neuestem Angebot sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Die von ihm angebotenen exotischen Waffen und Rüstungsteile werden in Kürze hier ergänzt.

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 06.08. – 10.08.

Welche Karte ist aktiv? Das erfahren wir erst, sobald die dieswöchigen Prüfungen starten. Wir werden die entsprechende Karte dann schnellstmöglich an dieser Stelle ergänzen – auch, welche Belohnungen es diesmal gibt.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Diese PvP-Spitzenaktivität kann dann bis Dienstag, den 10. August angegangen werden. Denkt aber daran, alle erspielten Token bei Saint-14 im Turmhangar einzutauschen.

Was haltet ihr eigentlich aktuell von Xur? Grast ihr den Exotic-Händler immer noch Woche für Woche nach gut gerollten Exotics ab oder stattet ihr dem Nudelgesicht schon lange keine Besuche mehr ab? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.