Destiny 2: Weekly Reset am 25.01. – Die Urzeitler werden erneut beschworen

In Destiny 2 bricht erneut eine neue Woche an. Mit ihr wird das Gambit wieder interessanter, da wieder ein Ruf-Boost aktiv ist. Falls ihr wissen wollt, was euch diese Woche noch so erwarten wird, schaut hier auf MeinMMO vorbei.

Das passiert diese Woche: In Destiny 2 ist erneut ein Ruf-Boost aktiv, dieser ist jedoch auf den manchmal so zähen Gambit-Modus ausgerichtet. Fehlen euch also noch die nötigen Ränge für das Ornament der Hegemonie, solltet ihr noch ein paar Runden spielen.

Des Weiteren waren heute auch Wartungsarbeiten angesagt. Erneut wurden Spieler beim Einloggen mit dem Errorcode “Cat” begrüßt. Falls ihr euch nicht in Destiny 2 einloggen könnt, solltet ihr gucken, ob nicht doch ein Update vorhanden und bereit zum Download steht.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 25.01. bis zum 01.02.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Höhle der Teufel , im Kosmodrom Dort randalieren erneut die Gefallenen. Ladet eure Pumpguns auf, packt eure Gjallarhorn ein und setzt dem Gefallenen-Gott “Sepiks Primus” ein Ende.

, im Kosmodrom Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: PLUG ONE.1 , Arkus Fusionsgewehr (Meister) Uzume RR4, Solar Sniper (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Versengen: Arkus Prügler Blackout Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Diesmal wird der Vagabund zur Kasse gebeten und das Gambit gewährt euch dadurch mehr Ruchlosigkeit-Punkte.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet diesmal die Challenge „Aus dem Weg“ statt. Einer eurer Team-Kollegen wird sich damit beschäftigen den Templar vom teleportieren abzuhalten. Dabei stellt sich der Reliktträger auf einen leuchtenden Kreis, welcher den Ort symbolisiert, in dem er sich wegteleportiert. Habt ihr das durchgezogen habt ihr die Challenge bezwungen.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Schicksalsbringer“ (Handfeuerwaffe). Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Disziplin

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team-Versengt

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Verlorenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Der Technokrat (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Auch diesmal erwarten euch viele kosmetische Items im Shop von Eva. Falls ihr also wissen wollt, welche diese Woche dran sind, listen wir sie für euch hier auf:

Das beliebte Ornament für Warlocks

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Ein Waffenornament für des Teufels Ruin “Advokat des Teufels”

Exotisches Emote “Big-Band-Bande”

Exotischer Sparrow “Magneton-Schub”

Das exotische Schiff “Tachyon-4”

Exotische Geist-Hülle “Gamergeist-Hülle”

Exotische Geist-Hülle “Mehrband-Hülle”

Exotisches Rüstungsornament für den Warlock “Phönix-Sturz”

Exotisches Rüstungsornament für den Titan “Traum-Kometenschweif”

Exotisches Rüstungsornament für den Jäger “Die falschen Hände”

Was haltet ihr von der Woche? Was werdet ihr diese Woche tun? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr es kaum erwarten könnt, dass Witch Queen bald startet!