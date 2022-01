Destiny 2: Leak zeigt Aktivität für 6 Spieler und neue Details zur Story von Witch Queen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon? Findet ihr die Leaks plausibel und glaubt dran oder wartet ihr lieber ab bevor ihr euch unnötig Hoffnungen macht? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den Leaks steht!

Wer wird in Witch Queen dabei sein? Der Leaker veröffentlichte eine Liste mit Namen, die eine Rolle in der großen Erweiterung spielen sollen. Darunter sind folgende aufgelistet:

In Season 15 wurde bekannt, dass Osiris, welcher uns seid Krähes erscheinen begleitet hat, in Wahrheit nur eine Hülle für Savathûn war. Nun versuchen die Hüter durch einen Pakt mit der Hexenkönigin an den echten Osiris heranzukommen.

Was bedeutet das? In Destiny 2 sind Landezonen ein gemütliches Feature, welches gern von Hütern genutzt wird. Mit ihnen können Spieler viele Bereiche einer Map schnell und einfach erreichen, ohne quer durch den Ort laufen zu müssen.

SPOILERWARNUNG: Unklar ist, ob man dem Leak Glauben schenken sollte. Falls ihr euch also nicht spoilern lassen wollt, lest ab hier nicht mehr weiter.

Was wurde veröffentlicht? Der Streamer MxNyxara veröffentlichte auf Twitter viele Leaks bezüglich Witch Queen. Dabei geht er auf interessante Details ein wie, Landezonen und beteiligte NPCs, die eine unbekannte Rolle in der neuen Erweiterung spielen sollen.

Auf Twitter wurde für Destiny 2 : Witch Queen einiges an Informationen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Leaks welche sich auf NPCs, Landezonen und eine unbekannten 6-Spieleraktivität beziehen. Wir zeigen euch, was geleakt wurde.

