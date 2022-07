Beliebtes Survival-Game auf Steam bekommt nach 5 Jahren neue Features, verärgert damit die Fans

Was sind Crom Coins? Die Crom Coins sind eine neue Währung, die mit dem Battle Pass in Conan Exiles eingeführt wird. Ihr erhaltet sie laut Funcom alle paar Stufen des Passes.

Was gibt es über den Battle Pass zu wissen? Der Battle Pass soll 60 Stufen haben, in denen ihr mit dem Abschluss von Herausforderungen aufsteigt. Pro aufgestiegene Stufe erhaltet ihr eine Belohnung.

Der Battle Pass und der Bazaar werden Teil der „Age of Sorcery“-Erweiterung von Conan Exiles sein. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was sonst noch in der bislang größten Erweiterung des Survival-Hits steckt.

Erst kürzlich hat Conan Exiles die neue Erweiterung Age of Sorcery in einem Video, das ihr hier auf MeinMMO sehen könnt, ausführlich vorgestellt:

Um welche Features geht es? Die Entwickler von Conan Exiles kündigten an, dem Survival-Hit mit der Erweiterung Age of Sorcery erstmals einen Battle Pass sowie einen Ingame-Shop für verschiedene Items hinzuzufügen.

