CoD Warzone & Cold War: Neue Updates reparieren Dirt Bikes, bringen frische Belohnungen

Jeden Donnerstag gehen bei Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War neue Playlisten an den Start – so auch am Abend des 24. Juni. Doch beide CoD’s nutzten dieses Mal die Gelegenheit, um Updates mit einigen Änderungen einzuführen. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes.

Was geht bei CoD? Die erste Woche der Season 4 ist rum und bei Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Mit dem Playlist-Update am Abend des 24. Juni ging das Absturz-Event zu Ende und der übliche Rhythmus kehrt zurück.

Doch das Update am Donnerstag-Abend hat nicht nur die Playlisten angepasst. Es kamen auch ein paar Bugfixes und Neuerungen ins Spiel – wie zum Beispiel neue Belohnungen im Ranglisten-Modus „League Play“ von Black Ops Cold War. Wir haben uns die Änderungen angesehen und zeigen sie euch in der Übersicht, zusammen mit den neuen Paylisten im Spiel.

Warzone fixt Map-Exploits und „Dirt Bike“-Audio

Was hat sich bei Warzone geändert? Wenn ihr in der ersten Woche das verrückte Dirt Bike ausprobiert habt, ist es euch vielleicht aufgefallen – der Sound war mies. Irgendwie etwas zu laut und manchmal stotterte das Gas, was sehr nervig werden konnte. An dem Audio haben die Entwickler geschraubt und schreiben dazu in den Patch Notes:

Audio der Dirt Bikes wurde reduziert

Als Nächstes steht der Einsatzschild auf der Liste. Das Ausrüstungsteil kann in den richtigen Händen zu einer fiesen Waffe in Warzone werden, ist ab jetzt jedoch nicht mehr ganz so oft in den Matches zu finden. Die Entwickler schreiben:

Der Einsatzschild wurde vorübergehend als Boden-Loot entfernt – ist aber weiter in Loot-Kisten zu finden

Außerdem sind ein paar Fehler aus dem Spieler verschwunden. Manche Objekte auf der Map hatten offenbar Probleme mit der Kollision – Spieler konnten die teilweise durchlässigen Objekte zu ihrem Vorteil nutzen. Auch das Aufklärungs-Fernglas und das „Red Door“-Schnellreisesystem machten Probleme:

Probleme mit der Kollision von verschiedenen Objekten auf der Map entfernt, die Spieler zum peeken / exploiten / durchschießen verwendet haben

Glitch entfernt, mit dem man die Fähigkeiten des Aufklärungs-Fernglases nutzen konnte, ohne es auszurüsten

Interaktionstext der „Red Doors“ wurde manchmal fehlerhaft dargestellt

Wollt ihr selbst einen Blick in die englischen Patch Notes werfen, schaut bei Entwickler Raven vorbei (via ravensoftware.com).

CoD Warzone: Die aktuelle Playlist

Battle Royale – Solo / 2er / 3er / 4er

Rebirth-Wiederbelebung 4er

Rebirth-Wiederbelebung 2er

Beutegeld 3er

Cold War: Update 1.19 bringt neue Belohnungen für „League Play“

Was hat sich bei Cold War geändert? Im Multiplayer von Cold War habt ihr Zugriff auf neue Modi – in der aktuellen Playlist und euren Costum-Games. Außerdem startet mal wieder ein 2vs2 Feuergefecht-Turnier, in dem ihr euch im Kampf gegen 15 andere Team Cosmetics erspielen könnt.

Die größte Neuerung sind jedoch verdienbare Cosmetics im „League Play“-Modus. Jedes Leiter-Event bringt euch jetzt Belohnungen anhand eurer endgültigen Platzierung. Außerdem gibt es Extra-Belohnungen, wenn ihr 10 Siege während eines Events holt – abhängig von eurer aktuellen Division. Es gibt Talismane und Sticker.

Abschluss Leiter-Events Top 25 Top 10 Top 5 Sieg eines Events 2 Event-Siege am Stück 3 Event-Siege am Stück 6 Event-Siege am Stück



Divisions-Belohnungen 10 Siege Teilnehmer-Division 10 Siege Fortgeschritten-Division 10 Siege Experten-Division 10 Siege Elite-Division 10 Siege Meister-Division



Wenn ihr die englischen Patch Notes selbst durchstöbern wollt, schaut bei Entwickler Treyarch vorbei (via treyarch.com).

CoD Cold War: Die aktuellen Playlist

Cold War Multiplayer

Feuergefecht-Turnier

Collateral Strike 24/7

Hijacked 24/7

Nuketown 24/7

Konfrontation (6vs6)

Party-Spiele

12vs12 Moshpit

Feuertrupp: Eliminierung

Feuertrupp-Moshpit

Cold War Zombies

Ausbruch

Firebase Z

Die Maschine

Aufgeputscht 2: Keine Zeit zum Aufputschen

Dead Ops Arcade Ego-Perspektive

Dead Ops Arcade

Call of Duty möchte seinen Spieler jede Woche zumindest ein wenig frischen Wind liefern, wechselt regelmäßig die Playlisten durch und ändert auch abseits der großen Season-Updates gerne mal Kleinigkeiten.

