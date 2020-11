Brauch ich CoD Cold War unbedingt, wenn ich nur Warzone spiele?

Am 10. Dezember startet die erste Season bei Call of Duty: Black Ops Cold War und verbindet das CoD von 2020 mit dem Battle Royale Warzone. MeinMMO zeigt euch, welche Vorteile es bringt, wenn ihr Cold War als Warzone-Spieler kauft und ob das wirklich sein muss.

Mit der Call of Duty: Warzone bietet CoD ein starkes Shooter-Produkt auf dem Free-2-Play-Markt, das große Spieler-Massen begeistert und auch ein halbes Jahr nach dem Release Erfolge feiert. Das Battle Royale soll über die nächsten Jahre laufen und dabei auch immer von den Releases der Premium-Titel profitieren.

Doch braucht man eigentlich die jährlichen CoDs um weiter und wie bisher die Warzone genießen zu können? MeinMMO nimmt sich dem Problem an und beantwortet die dringendsten Fragen zum Thema. Solltet ihr am Ende des Artikels noch Fragen haben, stell sie uns gern in den Kommentaren. Wir versuchen auch die für euch zu beantworten.

Wie wachsen Warzone und Cold War zusammen?

Mit dem Stichtag am 10. Dezember übernehmen 3 CoDs das Fortschritts-System von Cold War. Habt ihr bis dahin noch nie Cold War gespielt, seid ihr als Warzoner und Spieler von CoD MW dann wieder auf Stufe 1.

Doch alle Waffen und Ausrüstungen, die ihr bis dahin freigespielt habt, bleiben in eurem Besitz. Ihr braucht nicht nochmal hochleveln, um eure Lieblingswaffen freizuspielen und auch eure Waffenstufen kann euch keiner mehr nehmen.

Wenn ihr vorher wirklich nur im Battle Royale unterwegs gewesen seid, dann ändert sich für euch kaum etwas. Es gibt weiterhin Seasons, die immer mit einem neuen Battle Pass kommen und auch für die Warzone frischen Content und Änderungen liefern.

Die Thematik der neuen Inhalte richtet sich dann aber eher an das Setting von Cold War. Das gilt auch für die neue Map der Warzone, die ihr womöglich schon am 10. Dezember in Angriff nehmen könnt.

Egal, welches der 3 CoDs ihr spielt, ihr levelt immer im aktuellen System.

Was bringt Cold War für Warzone, auch wenn ich es nicht kaufe?

Waffen

Content

Battle Pass

Prestige-System

Was für Waffen kriege ich von Cold War? Die CoD-Macher planen hier tatsächlich, jede einzelne Waffe von Black Ops Cold War auch in die Warzone zu bringen. Im entsprechenden CoD-Blog auf callofduty.com schreiben die Entwickler dazu:

Der aktuelle Plan sieht vor, das auch [zusätzlich zu den Waffen von CoD MW] alle primären und sekundären Waffen, die über die Lebenspanne von Black Ops Cold War zur Verfügung stehen, in die Warzone eingefügt werden. Das schließt Launch- und Season-Waffen mit ein, sowie jeden einzelnen Waffen-Bauplan.

Damit könnten am Ende des Lebenszyklus von Cold War über 100 Waffen in der Warzone zur Verfügung stehen. Denn es gibt keine Pläne, Waffen von CoD MW aus der Warzone zu nehmen.

Jede Waffe wird dabei speziell für Anforderungen des Battle Royale angepasst, um der Waffen-Balance gerecht zu werden. Worauf sie jedoch nicht konkret eingehen, ist der Ablauf der Waffen-Einführung. Es könnten mit dem Stichtag 10. Dezember mit einem Mal alle Waffen von Cold War ins Battle Royale kommen. Möglich wäre aber auch eine versetzte Veröffentlichung.

In Modern Warfare stehen die Waffen von Black Ops Cold War nicht zur Verfügung.

Zwei AK-47 aus verschiedenen Generationen auf dem Waffentisch der Warzone.

Was für Content kriege ich von Cold War? Wie schon in der Ära von Modern Warfare gibt es im Laufe der Zeit immer wieder neuen Content für die Warzone. Das können neue Modi sein, wie das Action-geladene Mini-Royale mit dem Start der Season 5 oder Map-Anpassungen, wie das U-Bahn-System in Season 6.

Thematisch orientieren sich die neuen Inhalte aber an dem Setting von Cold War. Womöglich gibt’s sogar schon am 10. Dezember eine neue Map für die Warzone, die an einen Schauplatz aus Black Ops 1 erinnert, dem CoD von 2010. Doch hier geht es nicht nur um neue Maps. Auch Aufträge und frische Killstreaks kommen ins Spiel, sind sogar teilweise schon in den Spieldateien.

Über das Schicksal der bisherigen Karte Verdansk, die nun schon seit dem Release die Spieler der Warzone beschäftigt, gibt es bisher wenig Informationen. Ein Entwickler sagte mal „Verdansk hat noch viele Geschichten zu erzählen“, doch das ist nun auch schon wieder ein halbes Jahr her. Bisher sprechen die Fakten jedoch eher dafür, dass Verdansk auch langfristig im Spiel bleibt.

Die Roadmap deutet den Content der ersten Season an – Mit einem Geheimnis für die Warzone.

Was bringt der Battle Pass? Statt einer Season 7 kriegt ihr am 10. Dezember eine Season 1 in Warzone. Das läuft alles so ab, wie auch vorher schon bei Modern Warfare. Für 1.000 CoD-Points (knapp 10,- Euro) könnt ihr euch über 100 Stufen kosmetische Items freispielen. Einige Stufen davon sind auch kostenlos, wie zum Beispiel die Stufen mit den neuen Waffen.

Hier fährt Cold War das gleiche System wie Modern Warfare. Jede Season bringt euch einen frischen Battle Pass, den ihr im Laufe der Season für Belohnungen aufleveln könnt. Wenn ihr es richtig anstellt, dann braucht ihr dafür nur einmal bezahlen und könnt den nächsten Battle Pass schon wieder finanzieren. Mehr zur ersten Season von Cold War findet ihr hier:

CoD Cold War geht mit Season 1 erst richtig los – Alle Fakten, Leaks & Gerüchte

Was bringt das Prestige-System? Wie bereits erwähnt, fallt ihr mit dem Start der ersten Season von Cold War wieder zurück auf Rang 1. Die Ränge 1 – 55 heißen bei Cold War „Militär-Ränge“ und geben euch die neuen Waffen und Ausrüstungen von Cold War. Danach geht an die Prestige-Level.

Ihr habt dann nicht mehr nur 100 Stufen pro Season, die ihr über eure 55-Fundament-Ränge aufsteigen könnt. Sondern es geht bis auf Rang 1.200 hoch – und das jede Season.

Die ersten 200 Stufen davon sind die „Prestige-Ränge“. Alle 20 Stufen kriegt ihr hier eine Challenge (vergleichbar mit den Officer Rank Challenges aus CoD MW), die bei Erledigung eine Visitenkarte ausspuckt. Alle 50 Ränge bis Rang 200 bekommt ihr eine Prestige-Stufe (maximal 4 pro Season) mit Extra-Belohnungen. Ab hier seid ihr „Prestige Master“ und es geht weitere 1.000 Stufen nach oben und alle 50 Stufen gibt’s eine kleine Belohnung. Das komplette Prestige-System von Cold War erklären wir euch hier im Detail.

Über die Prestige-Ränge bekommt ihr immer wieder Belohnungen.

Welche Vorteile bringt mir Cold War als Warzoner?

Operator & Cosmetics

Waffen leichter leveln

Mehr Multiplayer-Content

Was für Operators & Cosmetics kriege ich von Cold War? Die Warzone verbindet euren kosmetischen Content von CoD MW mit den Cosmetics von Cold War. Alles, was ihr in den beiden Premium-CoDs freispielt, könnt ihr auch im Battle Royale verwenden. Doch ihr könnt keine kosmetischen Items von Cold War in CoD MW verwenden und anders herum. Nur die Warzone bildet das Bindeglied.

So wie CoD MW im letzten Jahr, bietet dabei auch Cold War viele Challenges, mit denen ihr haufenweise Cosmetics freispielen könnt. Darunter Operator, Waffen-Baupläne, Visitenkarten, Waffen-Tarnungen und alles, was sonst noch dazu gehört.

Über Cold War könnt ihr euch viele neue Operator freispielen in der Warzone verwenden.

Wie kann ich meine Waffen leichter leveln? Durch die vielen Challenges, Gameplay-Medaillen und Spielmodi bietet der Multiplayer eine bessere Plattform zum Leveln der Waffen, als die Warzone. Wenn nicht gerade das Riesen-Teamdeathmatch „Rumble“ aktiv ist, kriegt ihr die Waffen oft nur umständlich auf höhere Level und müsst mit Bauplänen oder schlecht ausgerüsteten Waffen nach Verdansk.

Da die neuen „Cold War“-Waffen nicht bei Modern Warfare an den Start gehen, müsst ihr dann also entweder die neue Waffen-Ladung im Battle Royale leveln oder im Beutegeld-Modus auf EP-Jagd gehen. Habt ihr das neue Cold War gekauft, geht das im Multiplayer deutlich einfacher.

Wieso kriege ich mehr Multiplayer-Content? Ein Entwickler machte vor kurzem Hoffnung auf neuen Content für Modern Warfare, doch große Sprünge sind hier nicht mehr zu erwarten. Wenn ihr also gern mal nebenbei den Multiplayer angeworfen habt, dann ändert sich an dem derzeitigen Zustand des Multiplayer-Modus von CoD MW nicht mehr allzu viel.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wissen wir, dass die Server noch lange online sein werden und Playlist-Updates wird es auch noch geben. Doch so fette Content-Drops, wie beim Start einer neuen Season, sind wohl eher nicht mehr drin.

Viele neue Maps wird es für CoD MW wohl nicht mehr geben.

Persönliches Fazit

Kauft euch Cold War nur, wenn ihr es auch neben der Warzone spielen wollt Wer spricht da? Ich bin Maik Schneider und für MeinMMO vor allem im Bereich Shooter und Call of Duty unterwegs. Im letzten Jahr habe ich mehrere hundert Stunden in beiden Spielen verbracht – CoD MW und Warzone. Mit Tendenz zum Battle Royale. Wann lohnt sich Cold War als Warzone-Spieler? Schaut euch die Inhalte des neuen CoDs an und wägt ab, ob ihr den Vollpreis-Titel auch wirklich so viel spielen würdet, wie wenn ihr ihn ohne die Warzone kauft. Denn wenn ihr zum Großteil in der Warzone auf Tour geht, kriegt ihr hier zwar mal eine nette Abwechslung dazu, doch eigentlich geht’s dann nur um das Waffen-Leveln und Cosmetics freispielen. Macht euch dazu die Kampange und der PvE-Modus „Zombies“ nicht an, lasst es lieber bleiben. Macht mir Cold War mein Warzone-Aim kaputt? Ich habe nach einer Woche im Multiplayer von Cold War mal wieder einen längeren Abend in der Warzone verbracht und die Auswirkungen der etwas anderen Spielweise sind gering. Die Waffen im neuen CoD lassen sich generell stabiler bauen, was sich bei Warzone-Schießeisen mit stärkerem Rückstoß bemerkbar macht. Mein Handling bei der CR-56 AMAX hat tatsächlich etwas gelitten, doch mit der Kilo habe ich dann kaum einen Unterschied gemerkt. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Steuerungs-Einstellungen der beiden Titel in etwa synchron sind. Dann bleibt euer Aiming auch in der Warzone stabil. Maik Schneider

Freier Autor bei MeinMMO

Mit Cold War brachte Treyarch in 2020 ein CoD auf den Markt, das sich in so einigen Punkten von seinem Vorgänger unterscheidet. Wenn ihr noch überlegt, ob ihr das neue Black Ops in diesem Jahr holen wollt, findet ihr hier 7 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Cold War wissen solltet.

Falls ihr noch Fragen habt, dann immer raus damit. Wir beantworten sie euch gern in den Kommentaren oder erklären, was bisher noch nicht bekannt ist.