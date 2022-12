Wenn ihr zu gut in CoD Warzone 2 seid, könnt ihr schnell ein dickes Problem haben

Das Anti-Cheat-System von Call of Duty: Warzone 2 untersucht Statistiken und prüft die Hard- und Software seiner Spieler. Doch das Report-System fließt in die Bewertung ein, wer ein Cheater in CoD Warzone 2 sein soll, was für einige richtig gute Spieler zum Problem werden könnte.

Die Geschichte von Call of Duty: Warzone ist auch eine Story über Cheater. Besonders in den ersten beidem Jahren litt das kostenlose Battle Royale unter einer Cheater-Plage, die erst mit der Einführung des eigens entwickelten Anti-Cheat-Systems RICOCHET langsam abflachte.

Doch auch ein gutes Anti-Cheat-System ist heutzutage keine perfekte Lösung: Cheat-Entwickler finden neue Methoden, um die Technik zu umgehen und Anti-Cheat-Lösungen müssen sich jeden einzelnen Tag weiterentwickeln, um nicht die Kontrolle zu verlieren.

Darum lässt sich RICOCHET von euch unterstützen. Über das Report-System könnt ihr verdächtige Spieler melden. Dadurch werden die gemeldeten Spieler zwar nicht permanent gebannt, können aber einen „Shadowbann“ kassieren. Für richtig gute Spieler ist das allerdings manchmal ein Problem.

CoD Warzone 2: Meldungen können Spielspaß ruinieren

Was ist ein Shadowbann? Da permanente Banns in Call of Duty nur in großen Ausnahmefällen zurückgenommen werden, kassieren verdächtige Accounts erst mal einen Shadowbann.

Stellt euch 2 Fußballfelder vor:

Auf dem einen Feld spielen alle normalen Spieler, schießen sich die Bälle hin und her, haben einen tollen Tag.

Auf dem zweiten Feld zocken die Spieler mit einem Shadowbann. Hier ist die Hälfte der Spieler gedopt, andere benutzen verbotene Stollenschuhe oder feuern Superschüsse aufs Tor wie bei Captain Tsubasa.

Spieler mit einem Shadowbann kommen in ein eigenes Matchmaking und spielen nur mit- und gegeneinander. So möchte Activision Blizzard die verdächtigen Spieler direkt von den unverdächtigen Spielern trennen.

Ihr könnt sogar jederzeit prüfen, ob ihr einen Shadowbann kassiert habt. Typische Anzeichen sind:

Langes Matchmaking

Hoher Ping

Keine Chance im Match

Guter Spieler sagen: Verlierer melden sie als Cheater, ruinieren ihnen damit CoD Warzone

Was ist daran das Problem? Es kommt immer wieder zu Berichten über falsche Banns in CoD Warzone. Nach dem Release von Warzone 2 gab es sogar eine kleine „Entbann-Welle“, weil falsche Accounts von einem Perma-Bann betroffen waren.

Berichte über falsche Banns in Call of Duty sind immer ein zweischneidiges Schwert. Verstecken Schummler ihre Cheats oder nutzen nur schwache Hilfsmittel, kann man nur selten genau sagen, ob da geschummelt wird.

Permanente Account-Sperren werden deshalb nur manuell vom Sicherheitsteam bei Call of Duty vorgenommen. Auch hier kann es zu Fehlern kommen, aber dadurch möchte man die Gefahr verringern, die falschen Accounts für immer zu bannen.

Bei den Shadowbanns läuft das anders. Theoretisch kann jeder von uns einen solchen Bann auslösen und genau hier liegt das Problem.

Wird ein Spieler über die Report-Funktion im Spiel zu oft gemeldet, kann es zu einem automatisierten Shadowbann kommen. Richtig gute Spieler kann das den gesamten Spielspaß kosten. Denn richtig gutes Gameplay ist manchmal schwer von Cheating zu unterscheiden.

Dazu kommen zwei weitere Störfaktoren:

Rage

Killcam

Manchmal werden Spieler gemeldet, weil man sich in dem Moment über seine eigene Leistung aufregt. Da ist der Report-Knopf schnell gedrückt, wenn nur minimal etwas an der Killcam nicht stimmt.

Die Killcam selbst führt ebenfalls zu Problemen, denn sie ist ungenau. Was in dem kurzen Replay wie eine Schummelei aussieht, kann durch kleine Ungenauigkeiten bei der Erstellung der Killcams entstanden sein. Eigentlich handelt es sich aber um sauberes Gameplay.

Aktuell kocht das Shadowbann-Thema wieder hoch. Ein Warzone-Streamer steckt seit Weihnachten in einem Shadowbann, wurde entbannt und kassierte direkt wieder einen Shadowbann.

Sein Tweet zum Thema ging durch die Decke und wurde von deutlich mehr User gesehen und kommentiert als seine üblichen Tweets:

Der Streamer schreibt: „Die Öffentlichkeit durch ein einfaches Meldesystem bestimmen zu lassen, wer ein Cheater ist, nachdem sie [im Spiel] eingesteckt haben, ist das Dümmste, das ich je erlebt habe“.

Einige User fragen nach, ob er denn Beweise für seine Unschuld hätte? Andere stehen dem Streamer bei und empfinden das Meldesystem ebenfalls als problematisch. Manche sagen sogar, das Shadowbann-System ist aktuell kaputt und würde nicht korrekt funktionieren.

Wie steht ihr zu dem Thema? Welche Anti-Cheat-Maßnahmen haltet ihr für sinnvoll, welche vielleicht fürt übertrieben? Lasst einen Kommentar zu Thema da.

