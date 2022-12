Eine Sekundärwaffe von CoD Warzone 2 trifft härter als die schwachen Sniper-Waffen

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Ob als Vollstrecker oder als Vorbereitung auf ein Gefecht, um Gegner schon mal etwas aufzuschrecken – der JOKR ist ein extrem starkes Werkzeug in Call of Duty: Warzone 2 und sollte nicht unterschätzt werden.

Was ist so stark am JOKR? Zuallererst: Ihr braucht für den JOKR keinen Primärwaffen-Platz. Selbst ohne den Perk „Overkill“ passt der sperrige Raketenwerfer in jedes Loadout.

In Call of Duty: Warzone 2 haben Sniper-Waffen einen Maulkorb – sie erledigen Gegner nicht mehr mit einem Schuss, wenn die alle 3 Rüstungsplatten angelegt haben. Wollt ihr trotzdem üble One-Shot-Treffer auf großen Entfernungen landen, müsst ihr dafür nicht einmal den Primärwaffen-Slot opfern.

