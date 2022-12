CoD Warzone 2: Sollten Sniper mit einem Schuss töten? Spieler zeigen Pro und Kontra

Wie ihr die aggressive Weltenschnecke in WoW: Dragonflight bekommen könnt, erklären wir euch in einem kurzen Guide-Video.

Die Diskussionen machen deutlich, wie breit das Meinungsspektrum bei den Sniper-Waffen in Warzone 2 ist. Auch wenn die abstimmende Mehrheit lieber One-Shot-Headshots im Spiel hätte, so gibt es doch viele Spieler und Argumente, die dagegen sprechen.

Wenn wir wieder Sniper haben, die so stark sind wie in Verdansk, dann macht euch bereit, auf jedem Dach ein Glitzern zu sehen.

Der beliebteste Kommentar mit 1.900 Upvotes: „Ich snipe einen Dude, Headshot, nicht down. Er packt sich neue Platten rein, ich headshote ihn erneut, nicht down. Wie soll das Spaß machen?“.

Warzone-Experte „TrueGameData“ meldet sich ebenfalls zu Wort. Er wünscht sich ebenfalls One-Shot-Headshots – aber nur auf einer Distanz von maximal 60 Meter. Für ihn zählt der Fakt, dass automatische Waffen auf Reichweite nicht mehr so einfach zu kontrollieren sind wie noch in Warzone 1.

Wie sehen die Meinungen dazu aus? In der aktiven CoD-Community, die ihre Meinung in den sozialen Medien teilt, gibt es eine ziemlich klare Tendenz. Eine Umfrage vom Warzone-News-Account „@ModernWarzone“ auf Twitter ist ein anschauliches Beispiel dafür:

Was ist allerdings, wenn der letzte Punkt wegfällt? Wenn Sniper-Waffen sehr einfach zu benutzen sind? Wie schafft man ein faires Balancing? An diesem Punkt steht Call of Duty: Warzone 2.

Sniper-Waffen erfüllen in Call of Duty: Warzone 2 für viele Spieler nicht die Erwartungen. Seit dem Release gibt es eine Diskussion darüber, ob die großen Waffen Gegner mit einem Headshot erledigen sollten oder nicht.

