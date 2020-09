CoD MW: Fieser Bug verhindert starke Event-Belohnung – So umgeht ihr ihn

In Call of Duty: Modern Warfare und der Warzone gibt es einen fiesen Bug, der euch den Zugang zur finalen Belohnung bei „Games of Summer“ versperren kann. Wir zeigen euch, wie ihr den Bug umgehen könnt.

Was ist das für ein Bug? Aktuell laufen noch bis zum 7. September die „Games of Summer“ bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone. Das ist eine Art Olympiade, die euch starke Belohnungen verspricht.

Wenn ihr alle Aufgabe dieser Olympiade auf dem Rang Gold gemeistert habt, dann wartet eine Blaupause der Grau 5.56 auf euch. Ein Bug sorgt nun aber dafür, dass genau diese Blaupause nicht als Belohnung droppt. Das ist ärgerlich, denn es ist die größte und beste Belohnung aus den Games of Summer.

Voreilige Spieler werden bestraft

So passiert der Bug: Betroffen sind hierbei wohl Spieler auf PC und den Konsolen. Der Fehler tritt auf, wenn man zu schnell die Challenges der Sommerspiele verlässt. Dann kann man eigentlich am Ende der Runde noch seine Belohnungen einfordern. Wenn man das nicht macht, sondern zu schnell die Runde verlässt, gibt es schlussendlich auch keine Belohnung.

Wenn ihr zu früh aus der Runde geht, dann steht zwar überall, dass ihr die Aufgaben auf dem Gold-Rang abgeschlossen habt, doch die euch zustehende Belohnung gibt es dann nicht mehr. Ihr könnt die Runden dann zwar nochmal absolvieren, doch einen neuen Fortschritt gibt es nicht und die Belohnung bleibt verwehrt.

Die Grau 5.56 ist ein beliebtes Sturmgewehr in der Warzone

Wie kann man den Bug umgehen? Wenn ihr die Blaupause noch nicht freigespielt habt, solltet ihr bei der finalen Runde nicht zu voreilig aus dem Match gehen. Ihr müsst am Ende der Runde die Belohnung einfordern, dann seid ihr nicht von dem Bug betroffen.

Solltet ihr bereits von dem Fehler betroffen sein, dann könnt ihr nur auf einen Fix hoffen. Bislang gibt es noch keine Infos darüber, ob man als Betroffener den Bug anders umgehen kann oder die Blaupause später erhält.

Das ist so bitter am Bug: Die Aufgaben bei den Games of Summer sind verdammt schwer und man muss schon mehrere Stunden in die Herausforderungen stecken, damit man schlussendlich die Belohnung erhält. Wenn diese verwehrt wird, nur weil man etwas zu schnell aus dem Match gegangen ist, dann ist das schon sehr ärgerlich.

Die Blaupause sieht ganz nett aus und die Grau 5.56 gehört in der Warzone zu den besten Waffen. Der ein oder andere Spieler dürfte echt wütend sein, wenn die Belohnung am Ende ausfällt.