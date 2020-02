Am 4. Januar ging das letzte Update vor der Season 2 online und für die jetzt laufende letzte Woche der Season 1 zeigt sich Call of Duty: Modern Warfare besonders großzügig. Denn derzeit sind Shoothouse 24/7 und Shipment 24/7 als Modi in der Playlist und es startet noch ein krasses XP-Event.

Was ist da bei MW los? Der große Shooter Call of Duty: Modern Warfare befindet sich derzeit in der letzten Woche der „Season 1“ und feiert diesen Abschluss mit einigen Zugeständnissen an die Spieler.

Seit dem 4. Januar gibt es zwei der beliebtesten Modi des aktuellen CoD und dazu startet noch am Mittwoch ein großzügiges Double-XP-Event. Erfahrt hier die Einzelheiten über den großen Season-Abschluss.

Season hat ein bisschen überzogen. Doch dafür gibt’s in dieser Woche ordentlich XP.

Double-XP versüßt die letzte Woche Season 1

Wann startet die Season 2? Ganz sicher wissen wir das noch nicht. Möglich wäre, dass die Season direkt mit dem Ende der Season 1 startet, das wäre dann am 11. Februar gegen 19 Uhr.

Ein Teaser, der gestern auf Twitter von „Call of Duty“ veröffentlicht wurde, zeigt den neuen Operator „Ghost“ und am Ende den Spruch „The War Rages On February 11“ – „Der Krieg wütet weiter, am 11. Februar“.

Das könnte schon ein deutlicher Hinweis auf eine Fortsetzung von irgendwas sein. Doch die konkrete und offizielle Aussage der Entwickler, dass die Season am 11. Februar startet, steht noch aus. Der Spruch könnte auch etwas anderes meinen und Season 2 erst mit einer Verzögerung online gehen.

Was bringt uns die letzte Woche der Season 1? Die letzte Woche hat es in sich! Schon mit dem Playlist-Update vom Dienstag, 4. Februar, starteten die beiden Vollgas-Modi Shoothouse 24/7 und Shipment 24/7.

So einige Spieler haben sich die beiden Modi parallel gewünscht. Da Shoothouse etwas größer ist, kann es als eine Art „Shipment light“ angesehen werden. Es gibt zwar trotzdem Kämpfe auf engstem Raum, doch immerhin spawnt man nicht regelmäßig im Schussfeld des Gegners.

Dazu kommt ab Mittwoch, 5. Februar gegen 19 Uhr, ein starkes Double-XP-Event, das zum ersten Mal seit Release von Modern Warfare die 3 Double-XP-Modifikatoren zusammenbringt – XP, Waffen-XP und „Battle Pass“-XP.

Playlist Update! Now live in Modern Warfare…

·Face Off Grind

·Shipment 24/7

·Shoot House 24/7

·Shoot the Ship for Hardcore

·Hardcore 10v10 Mosh Pit – TDM, Dom, KC, HQ

·Added 10v10 Mosh Pit – Kill Confirmed and Headquarters pic.twitter.com/Wyb642eHb5 — Infinity Ward (@InfinityWard) February 4, 2020

Also die perfekte Woche zum CoD zocken? Allerdings! Diese Woche lohnt sich CoD MW richtig. Nicht nur, dass ihr die Wahl habt, zwischen den beiden Playlists welche die meisten XP ausspucken. Ihr kriegt dazu sogar noch Double-XP auf alles.

Playlist für massig XP Shoothouse 24/7 Shipment 24/7 Shoot the Ship 24/7 im Hardcore-Modus

Doppelte XP ab 5. Februar, 19 Uhr, bis 11. Februar Double-XP auf den Rang Double-XP auf die Waffen Doppelte Punkte für die „Battle Pass“-Tiers



Auch für Spieler, die meist im Hardcore-Modus unterwegs sind, gibts eine Playlist die ordentlich XP ausspuckt. Wenn ihr also noch irgendwas in CoD MW zu erledigen habt, macht es jetzt. Ein solches Event wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder kommen.

Ghost kommt am 11. Februar ins Spiel. Vielleicht auch zusammen mit Season 2.

Ghost kommt, aber Battle Royale fraglich

Mit welchen Inhalten können wir bei Season 2 rechnen? Hier schweigen sich die Entwickler weiter aus und geben die Infos wohl erst kurz vor dem Start. Hier findet ihr die Infos, die wir jetzt zur Season 2 haben.

Ein Teaser auf Twitter bestätigte nun schon einmal den neuen Operator „Ghost“, doch weiter ist nichts bekannt. So einige wollen in dem Teaser die geforderte „CoD MW2“-Map Rust gesehen haben, doch mal sehen, was da kommt.

Auch für den Battle Royale warten wir weiter auf neue Infos oder zumindest schon einmal eine offizielle Bestätigung, dass da an etwas gearbeitet wird. Ein Release mit Season 2 scheint zwar noch möglich, wäre aber mittlerweile eine dicke Überraschung.

Sollte der BR-Modus noch kommen, könnte er allerdings voll mit euren Lieblings-Maps sein: